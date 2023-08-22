Трамп: Я поїду до Атланти, щоб бути заарештованим
Колишній президент США Дональд Трамп планує здатися 24 серпня в Атланті у зв'язку з висунутим йому звинуваченням стосовно втручання у вибори 2020 року у штаті Джорджія. Про це політик повідомив у соціальній мережі у понеділок, 21 серпня.
"Ви можете в це повірити? Я поїду до Атланти, штат Джорджія, у четвер, щоб бути заарештованим", - написав Трамп на своїй платформі Truth Social. Він вважає звинувачення політично мотивованим і називає це "полюванням на відьом".
За словами місцевого шерифа, після того, як Трамп здасться, навколо в'язниці буде посилено охорону.
Суд призначив Трампу заставу у 200 тисяч доларів
Тим часом у понеділок адвокати Трампа і окружний прокурор округу Фултон досягли угоди про призначення Трампу застави у розмірі 200 тисяч доларів, передає Reuters. Також до початку суду експрезидент буде зобов'язаний не надсилати погрозливих повідомлень на адресу осіб, які є свідками та співдоповідачами у справі, у соціальних мережах.
Трамп зобов'язаний здатися поліції до 25 серпня, але з урахуванням досягнутих домовленостей, ймовірно, зможе уникнути особистої присутності на слуханнях про міру запобіжного заходу, які пройдуть після його формального арешту, уточнює CNN.
Чотири справи - 91 звинувачення
Проти Дональда Трампа порушено вже чотири кримінальні справи, за якими йому пред'явлено загалом 91 звинувачення. Крім справи про порушення на виборах у Джорджії, йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів та незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.
Окрім Трампа, обвинувачення висунуті 18 його соратникам. Серед них - колишній голова президентської адміністрації Марк Медоуз та ексмер Нью-Йорка, юрист Руді Джуліані.
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На тлі кримінального переслідування Дональд Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США у 2024 році. Наразі він є фаворитом у боротьбі за номінацію на пост президента від Республіканської партії. Навіть якщо його визнають винним за будь-яким зі звинувачень і відправлять у в'язницю, це не позбавить його права балотуватися в президенти США.