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ПолітикаСполучені Штати Америки

Трамп добровільно прибуде до в'язниці наступного тижня

Сергій Ромашенко | Дар'я Нинько
21 хв. тому

Екс-президента США звинувачують у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року у штаті Джорджія. За рішенням прокуратури, він може добровільно здатися владі до 25 серпня.

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Експрезидент США Дональд Трамп
Експрезидент США Дональд ТрампФото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Колишній президент США Дональд Трамп добровільно прибуде до в'язниці округу Фултон штату Джорджія наприкінці наступного тижня - у четвер чи п'ятницю, повідомила увечері в п'ятницю, 18 серпня, американська телекомпанія CNN з посиланням на високопоставлене джерело в правоохоронних органах.

Трампу та 18 його соратникам пред'явлено кримінальні обвинувачення у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року в штаті Джорджія. Згідно з рішенням прокуратури, обвинувачені мають змогу добровільно здатися владі до 25 серпня.

За даними телекомпанії ABC News, до цієї дати адвокати експрезидента проведуть із окружною прокуратурою переговори щодо внесення застави. Якщо суддя не схвалить угоду про заставу, Трамп залишиться у в'язниці. Шериф округу Фултон раніше заявляв, що збирається поводитися з Трампом та його соратниками так само, як і з іншими обвинуваченими. Це означає, що їх можуть фотографувати та знімати у них відбитки пальців.

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Чотири справи - 91 звинувачення

Проти Трампа порушено вже чотири кримінальні справи, за якими йому пред'явлено загалом 91 звинувачення. Крім справи про порушення на виборах у Джорджії, щодо Трампа порушені справи про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів та незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

На тлі кримінального переслідування Дональд Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США у 2024 році. Наразі він є фаворитом у боротьбі за номінацію на пост президента від Республіканської партії. Навіть якщо його визнають винним за будь-яким зі звинувачень і відправлять у в'язницю, це не позбавить його права балотуватися в президенти США.

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