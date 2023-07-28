У справі Трампа про секретні документи з'явилися нові пункти

Експрезидента США Дональда Трампа тепер звинувачують у незаконному зберіганні оборонної інформації. В справі також з'явився новий фігурант, підозрюваний в спробі видалити записи з камер відеоспостереження.

Прокуратура США розширила кримінальну справу стосовно колишнього президента Дональда Трампа про неналежне поводження з секретними документами. Про це в п'ятницю, 28 липня, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на текст обвинувачення.

Трампа додатково звинуватили "в незаконному зберіганні оборонної інформації", а також у спробі видалити записи з камер відеоспостереження влітку 2022 року, зазначає телеканал CNN.

Трамп, як пише агентство Reuters, хвалився якимось "планом атаки" на неназвану країну під час розмови в гольф-клубі в Нью-Джерсі. За даними прокуратури, йшлося про засекречений документ, на доступ до якого не було права ні в кого з тих, хто перебував у кімнаті.

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Крім того, прокуратура висунула обвинувачення Карлосу Де Олівейрі - одному з робітників у маєтку Трампа у Флориді. За версією слідства, він допомагав приховувати секретні документи від чиновників, які намагалися повернути ці матеріали. Як пише The New York Times, чоловіка підозрюють у причетності до спроби видалення записів камер відеоспостереження.

Загалом Трампа звинувачували за 37 пунктами, до яких тепер додалися нові. Сам він пов'язав нові звинувачення зі своїм високим рейтингом у боротьбі за президентський пост.

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Суд над Трампом розпочнеться в травні

Трампу висунули звинувачення в незаконному зберіганні документів, що містять відомості про національну безпеку, в період, коли він залишав посаду президентa. Обвинувачення вважає, що він брехав чиновникам, які намагалися вилучити в нього документи, стверджуючи, що збирався особисто повернути ці матеріали. Трамп відмовився визнати себе винним.

Суд над ним розпочнеться 20 травня 2024 року. Адвокати Трампа протестували проти призначення цієї дати, наголошуючи, що будь-який судовий процес має відбутися лише після президентських виборів у листопаді 2024 року.

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