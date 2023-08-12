  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаСполучені Штати Америки

Суд обмежив Трампа у розголошенні даних про штурм Капітолія

Роман Губа
17 хв. тому

Трампу заборонили розкривати деяку персональну інформацію через побоювання залякування захистом свідків.

https://p.dw.com/p/4V5TD
Експрезидент США Дональд Трамп
Експрезидент США Дональд ТрампФото: Kyle Mazza/NurPhoto/picture alliance

Федеральна суддя округу Колумбія Таня Чаткен заборонила колишньому президенту США Дональду Трампу розголошувати деяку конфіденційну інформацію у справі про штурм Капітолія у січні 2021 року, пише газета The New York Times у п'ятницю, 11 серпня.

"Навіть двозначні заяви сторін або їхніх адвокатів, якщо їх можна буде витлумачити як спробу залякати свідків або завдати шкоди потенційним присяжним, можуть поставити під загрозу процес", - заявила суддя.

"Він фігурант кримінальної справи. У нього будуть обмеження, як і в будь-якого іншого підсудного. Ця справа проходить у звичайному порядку. Той факт, що обвинувачений займається політичною кампанією, не дає йому більшої чи меншої свободи дій, ніж будь-якому обвинуваченому у кримінальній справі", - зазначила суддя.

Попередження оголошено в рамках півторагодинного засідання, на якому сторони обговорювали рамки дозволеного оприлюднення інформації - це звичайна практика у таких кримінальних справах, повідомляє видання.

Читайте також: США: Трамп може бути обраний і за ґратами

Трампу пред'явлено звинувачення у трьох різних справах

Обвинувачення, яким було присвячене засідання, спецпрокурор Джек Сміт висунув Трампу на початку серпня. Експрезидента звинуватили у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року. Йому закидають змову з метою порушення прав громадян, змову з метою обману уряду, перешкоджання офіційним процедурам і змову з цією метою.

За версією обвинувачення, 6 січня 2021 року Трамп та його спільники, розповсюджуючи неправдиві заяви про фальсифікації на президентських виборах, а також підбурюючи до насильства та хаосу, намагалися домогтися скасування офіційних підсумків голосування. За словами спецпрокурора Джека Сміта, саме брехня Трампа могла спровокувати атаку на Капітолій.

Це одне із трьох звинувачень, висунутих проти Трампа. Крім того, колишнього президента звинуватили у приховуванні виплат порнозірці Стормі Деніелс за мовчання та у неналежному зберіганні секретних документів у своїй резиденції. Трамп заперечує усі звинувачення.

Як довго США готові ще постачати зброю Україні?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Німецькі ракети Taurus

Taurus для Києва: Шольца критикують, а він знову зволікає

Конфлікти10 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Транспортування ракети з "Луною-25" на космодромі "Східний", 8 серпня

"Луна-25": Росія намагається не відстати від США та Китаю

"Луна-25": Росія намагається не відстати від США та Китаю

Політика14 год. тому
Біженець з Іраку Салван Моміка спалює Коран у Стокгольмі 28 червня 2023 року

Спалення Корану у Швеції: чим це вигідно Кремлю?

Спалення Корану у Швеції: чим це вигідно Кремлю?

Конфлікти16 год. тому
Штаб-квартира німецької розвідувальної служби BND у Берліні

Хто і як шпигував за Німеччиною в останні роки

Хто і як шпигував за Німеччиною в останні роки

Конфлікти17 год. тому
Голосування під час зборів "Альтернативи для Німеччини" у Магдебурзі

Навіщо євроскептики і праві популісти йдуть у Європарламент

Навіщо євроскептики і праві популісти йдуть у Європарламент

Політика10 серпня 2023 р.
external

Латвія прискорить будівництво стіни на кордоні з Росією

Латвія прискорить будівництво стіни на кордоні з Росією

Конфлікти10 серпня 2023 р.03:05 хв.
Монтаж тризубу на щит "Батьківщини-матері", 6 серпня 2023 року

Декомунізація "Батьківщини-Матері": пристрасті не вщухають

Декомунізація "Батьківщини-Матері": пристрасті не вщухають

Суспільство10 серпня 2023 р.
На головну сторінку