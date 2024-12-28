Тіньовий флот РФ: Бербок закликала до санкцій

За словами глави МЗС ФРН, тіньовий флот РФ становить небезпеку не лише екології, але й європейській безпеці.

Після пошкодження підводного силового кабелю біля берегів Фінляндії міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) б'є на сполох щодо так званого російського тіньового флоту та закликає до подальших санкцій з боку ЄС.

"Майже щомісяця кораблі пошкоджують важливі підводні кабелі в Балтійському морі. Екіпажі кораблів опускають якорі у воду, тягнуть їх на кілометри по морському дну без видимої причини, а потім втрачають їх при піднятті", - сказала Бербок в інтерв'ю Funke Mediengruppe в суботу, 28 грудня.

Вона наголосила, що важко повірити в те, що ці інциденти є простим збігом обставин. "Це терміновий тривожний дзвінок для всіх нас. У цифровому світі підводні кабелі є комунікаційними артеріями, які об'єднують наш світ", - вказала глава МЗС.

На її думку, "застарілий російський тіньовий флот" становить серйозну загрозу як для навколишнього середовища, так і для європейської безпеки та використовується Росією для фінансування "її незаконної агресивної війни в Україні". В середині грудня понад 50 кораблів підпали під санкції ЄС, і ще більше має послідувати, сказала Бербок.

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Фінляндія підозрює у диверсії російський танкер

Раніше Фінляндія взяла під контроль нафтовий танкер Eagle S, що прямував з Росії, за підозрою в тому, що він спричинив відключення підводного силового кабелю і трьох інтернет-ліній, що з'єднують Фінляндію та Естонію.

За твердженнями митної служби країни, Eagle S, ймовірно, належить до так званого тіньового флоту Росії, який складається із застарілих танкерів, які намагаються уникнути обмежень на продаж російської нафти. Видання Financial Times з посиланням на джерела також повідомило, що танкер Eagle S є частиною тіньового флоту Росії і перебуває в центрі розслідування Фінляндії.

Збій у роботі силового кабелю Estlink 2 між Естонією і Фінляндією стався раніше цього тижня, і це стало вже не першим подібним інцидентом у Балтійському морі за рік.

У компанії Fingrid, яка є оператором кабелю, не відкинули версію зовнішнього втручання, але наголосили, що причини події ще належить з'ясувати.

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