ТЦК тепер можуть працювати цілодобово - рішення уряду

Кабмін дозволив військкоматам працювати цілодобово - для обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів та організації медоглядів ВЛК.

Кабінет міністрів України вніс у п'ятницю, 9 лютого, зміни до положення про територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (ТЦК СП) передбачивши, що вони можуть працювати цілодобово. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Таке право ТЦК надається під час проведення мобілізації та/або під час дії правового режиму воєнного стану для:

розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень;

організації районними військкоматами з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів і психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями (ВЛК);

ведення персонально-якісного обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів;

обліку транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним силам України (ЗСУ) та іншим військовим формуванням.

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Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт про посилення мобілізації в першому читанні.

У ньому пропонується запровадити низку обмежень щодо тих, хто не виконує обов'язки з мобілізаційної підготовки та мобілізації: забороняти виїжджати за кордон, обмежувати в праві керування транспортним засобом, блокувати рахунки. ТЦК повинен буде звернутися до суду з проханням застосувати такі обмеження.

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