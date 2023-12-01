Військовим в Україні спростили проходження ВЛК

Між медичними закладами, військовими частинами та територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки (військкоматами) відтепер працює електронний обіг документів, повідомляє у п'ятницю, 1 грудня, міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України.

У МОЗ кажуть, що це значно спростить та пришвидшить процес проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовослужбовців: якщо раніше військові "навіть з важкими пораненнями могли годинами стояти в чергах", збирати десятки документів і їздити в різні міста України, щоб пройти ВЛК, а потім відвозити її висновок особисто до військової частини, то тепер документообіг відбуватиметься онлайн.

Водночас за військовими залишається можливість подати документи до військової частини особисто.

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Новий порядок електронного обігу стосується довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), постанови ВЛК про потребу у відпустці для лікування або ж про непридатність до військової служби, а також інших документів, необхідних для формування рішення ВЛК.

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За словами заступниці міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марії Карчевич, електронну систему документообігу вже розгорнули в більшості військових частин, центрах комплектування, військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров'я, де поранені проходять ВЛК.

"Її використання дасть змогу скоротити час на отримання документів та проходження військово-лікарської експертизи", - наголосила Карчевич.

У міністерстві закликали повідомляти про випадки відмови у користуванні послугою на гарячі лінії МОЗ і міністерства оборони.

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