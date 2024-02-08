Бійка в Космачі через ТЦК: поліція обіцяє працювати з людьми

В Івано-Франківській області натовп перекрив дорогу в селі Космач, чекаючи, що військкомат "їде забирати чоловіків". Постраждали дві жінки та дитина, яких вважали "навідницями". Поліція пообіцяла "працювати" з громадами.

Поліція Івано-Франківської області пообіцяла "працювати" з громадами, щоб не допустити таких сутичок, які трапилися напередодні в Космачі через побоювання мобілізації.

"Поліція буде нести посилений варіант служби на таких ділянках, де це можливо, у таких громадах, і буде працювати з людьми, і також і з громадами, щоб не допускати у подальшому таких випадків", - сказав у четвер, 8 лютого, в ефірі "Радіо Свобода " начальник сектору комунікації головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцків.

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Напад у Космачі "в очікуванні ТЦК"

6 лютого в селі Космач натовп з близько 100 місцевих жителів перекрив дорогу, прочитавши у соціальних мережах, що нібито наближаються кілька автомобілів з працівниками територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (військкомат), які "їдуть забирати чоловіків". Люди самовільно зупиняли автомобілі та провокували сутички.

Одна з постраждалих, Іванна Ванджурак, виклала у Facebok відео та розповіла, що її авто зупинили розлючені жінки з палицями, битами та різними металевими предметами, коли вона їхала зі своєю шестирічною донькою у відділення "Нової пошти". Вони вимагали у неї показати телефон і після того як продивились його відпустили.

Однак дорогою назад авто знову заблокували, звинувачуючи жінку в тому, що вона "навідниця воєнкома" та "здає їхніх чоловіків". Люди намагалися перевернути авто, витягнути з нього водійку, витягувати ключі від машини. Одна з жінок тримала в руках биту, якою вдарила дитину, поки інша шарпала водійку за волосся, каже постраждала. За її словами, вона дістала струс мозку, а дочка - забій носа.

Інцидент закінчився тим, що один з чоловіків у натовпі сказав, що "це не та машина, яка нам потрібна, ми переплутали".

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