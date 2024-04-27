Тайвань заявив про 22 військових літаки Китаю біля острова

Згідно з заявою міноборони Тайваню, 22 китайських літаки наблизилися до острова 27 квітня. 12 з них перетнули лінію, яка вважається неофіційним морським кордоном.

Тайвань зафіксував "діяльність 22 літаків Збройних сил Китайської Народної Республіки" зранку суботи, 27 квітня, повідомило міністерство оборони Тайваню.

За твердженням Тайбея, 12 літаків перетнули неофіційний морський кордон, відомий як серединна лінія. Раніше вона служила неофіційним кордоном між двома сторонами, який не перетинали військові жодної зі сторін, але зараз ВПС Китаю регулярно направляють через неї літаки.

Згідно з заявою міноборони Тайваню, китайські літаки брали участь у "спільному патрулюванні бойової готовності" з китайськими військовими кораблями, додавши, що тайванські літаки та кораблі відреагували "належним чином". Подальші деталі Тайбей не уточнив.

Інцидент стався на тлі спільних американо-філіппінських військових навчань у Південнокитайському морі. Міністерство закордонних справ Китаю звинуватило США в "розпалюванні військового протистояння".

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Китай вважає Тайвань найважливішим питанням у своїх відносинах зі Сполученими Штатами, і Пекін неодноразово вимагав від Вашингтона припинити продаж зброї Тайваню.

Оглядачі очікують подальших демонстрацій влади Пекіном до 20 травня, вказує AFP. Тоді новообраний президент Тайваню Лай Чін Те має вступити на посаду. Відносини між Пекіном і Тайбеєм були особливо напруженими після президентських виборів у середині січня: китайський уряд класифікував переможця виборів Лая як "сепаратиста" і попередив, що він спричинить "війну і занепад".