Після виборів на Тайвані: чого чекати від Китаю?

Новим президентом Тайваню стане прибічник незалежності острова від Китаю Лай Цинде. Пекін називає його "небезпечним сепаратистом". Цинде буде важко, тим більше, що в нього немає навіть більшості у парламенті.

На виборах президента Тайваню втретє поспіль переміг кандидат від Демократичної прогресивної партії. За результатами голосування, яке відбулося у суботу, 13 січня, переможцем став Лай Цинде. Прибічник незалежності від Китаю, як очікується, офіційно очолить Тайвань 20 травня. Свою перемогу Цинде називає "перемогою демократії над авторитаризмом".

Натомість у Китаї стверджують, що вибори, мовляв, не відображають справжні настрої у суспільстві і "не зможуть спинити рух до возз'єднання з материнською державою". Пекін називає Тайвань частиною Китаю. Протягом останніх десяти років, відколи при владі в комуністичному Китаї перебуває Сі Цзіньпін, "возз'єднання" з Тайванем є наріжним каменем у політичному курсі Пекіна. Для досягнення цієї мети китайське керівництво не відкидає навіть силового сценарію і регулярно проводить демонстративні військові навчання поблизу демократичного Тайваню.

Китайські погрози не зупинили тайванців

Напередодні виборів Пекін називав голосування у Тайвані вибором "між війною і миром" і таврував Лая Цинде як "небезпечного сепаратиста", перемога якого може поставити під загрозу мир у регіоні. Попри погрози Китаю 67-річний політик переміг, набравши близько 40 відсотків голосів. Прибічник незалежності від Китаю випередив двох основних суперників - мера Нового Тайбея Хоу Юї від дружньої Китаю консервативної партії "Гоміньдан" і колишнього мера Тайбея Ке Веньчже - засновника популістської "Тайванської народної партії", який виступає за поміркований курс у відносинах з Пекіном.

Китайське керівництво, вочевидь, незадоволене результатом голосування на Тайвані, констатує Лев Нахман, політолог з тайванського Національного університету Ченчі. "Для них це погана новина. Адже переміг той, чиєї перемоги вони не хотіли", - зазначив аналітик. Водночас Нахман вважає, що для Пекіна є й підстави для оптимізму. Адже прибічник незалежності не здобув абсолютної більшості голосів виборців.

Чанг Ву-Уей, дослідник тайвансько-китайських відносин з Університету Тамканг у Тайбеї, вважає, що Пекін був готовий до перемоги Лая Цинде і триматиметься курсу, розпочатого задовго до виборів. "Заходи військового залякування і економічного тиску після виборів, імовірно, будуть посилюватися", - прогнозує Ву-Уей.

Напруження у Тайбеї через китайську гру м´язами зросло, але тайванців це залякало Фото: Valeria Mongelli/Anadolu/picture alliance

Відносини не відтануть. Чи буде війна?

Тайвань відділений від Китаю протокою завширшки у 180 кілометрів. Пекін регулярно грає м'язами, проводячи військові навчання у протоці. До напруженості у регіоні прикута міжнародна увага, адже потенційна ескалація може мати глобальні наслідки. Протягом останніх восьми років, відколи при владі на Тайвані перебуває Демократична прогресивна партія, діалог між Тайбеєм і Пекіном практично відсутній.

Лев Нахман також очікує подальшого посилення тиску Пекіна на Тайбей. Однак не війни. "Не думаю, що дійде до війни", - зазначив політолог у розмові з DW. Діалог, вважає Нахман, залишатиметься замороженим. "Гадаю, у Китайській народній республіці і надалі не підходитимуть до телефону, коли телефонуватимуть з президентського офісу у Тайбеї", - каже Нахман.

Політичний аналітик з Сінгапуру Чонг Я-Ян, попри загострення риторики Пекіна, також не очікує війни. "Сі стурбований перспективою неконтрольованої ескалації у той час, як економіка Китайської народної республіки демонструє слабкість", - зауважує Я-Ян.

Китайський лідер Сі Цзіньпін на даному етапі не наважиться на війну з Тайванем, вважають аналітики Фото: Yao Dawei/Xinhua News Agency/picture alliance

Тісні, але неофіційні відносини

У своїй промові після перемоги на виборах Лай Цинде пообіцяв, що він діятиме на посаді так, як цього вимагає конституція "Республіки Китай", як офіційно називається Тайвань, "аби статус Тайванської протоки було збережено". З перемогою кандидата від Демократичної прогресивної партії привітав, зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен, який пообіцяв і надалі підтримувати мир і стабільність у регіоні. Блінкен пообіцяв також і продовжити "багаторічні неофіційні відносини" з Тайванем. "Неофіційні", бо попри суттєву, зокрема, і військову підтримку, формально США не визнають незалежність Тайваню, виступаючи за єдину китайську державу.

Політолог Чанг Ву-Уей переконаний, що вирішальну роль у подальшому розвитку відносин між Пекіном і Тайбеєм відіграватимуть відносини США і Китаю. Аналітик вважає, що це розуміє і китайське керівництво, для якого конфронтація з тайванською владою менш важлива,ніж баланс у відносинах із Вашингтоном.

Тим не менше, і Пекін, і Вашингтон продовжують демонструвати рішучість. США відповідають на китайську гру м'язами демонстративною політичною підтримкою Тайваню, а також гарантіями подальших поставок зброї. Очікується, що невдовзі після президентських виборів із символічним візитом підтримки Тайбей відвідають двоє колишніх американських топ-посадовців, імена яких поки не називаються.

Прибічники нового президента святкують перемогу представника Демократичної прогресивної партії Фото: Annice Lyn/Getty Images

Випробування для нової влади

Опитані політологи очікують, що Лаю Цинде на посаді буде нелегко. Адже у парламенті Тайваню жодна з партій не має абсолютної більшості. Новому президенту доведеться шукати компроміси з опозицією. Сінгапурський аналітик Чонг Я-Ян не виключає, що компроміси можуть стосуватися й зовнішньої політики. Однак все залежить від політичних рішень новообраного президента, каже оглядач. Схожа ситуація у Тайвані вже була 2000 року, коли новий президент також не мав підтримки більшості у парламенті. Утім, тодішньому лідеру це не заважало йти на ризики у конфронтації з Пекіном, нагадує Чонг Я-Ян.