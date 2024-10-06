SZ: Уряд ФРН очікує на продовження рецесії

За інформацією газети Süddeutsche Zeitung (SZ), уряд Німеччини скоригував економічний прогноз на поточний рік і, всупереч початковим припущенням, тепер очікує продовження рецесії. Негативна динаміка економіки буде відображена в новому урядовому прогнозі, який 9 жовтня представить у Берліні міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck), пише видання в неділю, 6 жовтня.

У документі закладено прогноз, згідно з яким ВВП Німеччини за підсумками 2024 року скоротиться на 0,2 відсотка, зазначає далі SZ. Ще кілька місяців тому офіційний прогноз передбачав зростання німецької економіки на 0,3 відсотка, але економічна кон'юнктура всупереч очікуванням, як і раніше, затьмарена стриманим споживчим попитом. Такий прогноз ще більше ускладнить бюджетне планування на 2025 рік, пише газета.

Прогноз на найближчі роки трохи покращиться

Незважаючи на нинішню складну ситуацію, офіційний прогноз на 2025 рік дещо поліпшено. Уряд очікує зростання економіки на 1,1 відсотка замість 1,0 відсотка кілька місяців тому, а на 2026 рік - 1,6 відсотка, пише далі SZ.

Оптимістичний сценарій пов'язаний з очікуваннями ефекту від швидкої реалізації нещодавнього пакета заходів для пожвавлення економічного зростання, що включає податкові пільги для компаній, які здійснюють інвестиції, залучення на ринок праці літніх та іноземних фахівців, скорочення бюрократії та зниження цін на електроенергію для компаній.

Раніше агентство Bloomberg також повідомило, що уряд Німеччини більше не розраховує на економічне зростання за підсумками поточного року, а очікує в кращому разі стагнацію.

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Економічні інститути очікують легкого спаду економіки ФРН

Наприкінці вересня провідні економічні інститути Німеччини заявили, що очікують легкого спаду німецької економіки в нинішньому році. Замість невеликого зростання ВВП на рівні 0,1 відсотка тепер очікується легкий спад - на 0,1 відсотка, зазначено в так званому спільному діагнозі стану економіки, підготовленому берлінським інститутом DIW, IWH у Галле, кільським IfW, мюнхенським ifo та ессенським RWI за участю двох австрійських інститутів.

У 2023 році ВВП Німеччини також незначно знизився. Прогнозоване відновлення економіки в нинішньому році, таким чином, не відбудеться. У 2025 році економісти очікують слабке зростання в розмірі 0,8 відсотка.

Ця оцінка економічних інститутів слугує основою для офіційного прогнозу німецького уряду, виходячи з якого, своєю чергою, складається прогноз податкових надходжень.