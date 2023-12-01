У ФРН різко знизилася інфляція і зростають реальні зарплати

Бурхливе зростання цін, особливо в супермаркетах, у Німеччині закінчується, хоча продовольча інфляція ще залишається високою. Експерти налаштовані оптимістично, але буде грудневий ефект.

Це ще не остаточна перемога над інфляцією, але зростання цін перестає бути тією ключовою проблемою, яка півтора року надзвичайно турбувала жителів Німеччини, призвела до суттєвого зниження їхньої купівельної спроможності та різко знизила споживчу активність у найбільшій економіці Європи.

У листопаді темпи річної інфляції в Німеччині різко сповільнилися до 3,2%, оголосило 29 листопада Федеральне статистичне відомство країни на основі попередніх даних. Лише місяць тому цей показник становив 3,8%, у вересні він був на рівні 4,5%, у серпні сягав 6,1%. Таким чином лише за три місяці швидкість зростання цін знизилася майже наполовину.

Водночас відомство повідомило, що завдяки уповільненню інфляційної динаміки у Німеччині ось уже два квартали поспіль спостерігається невелике, але все ж таки зростання реальних зарплат. Раніше того ж дня економічний інститут ifo виступив із прогнозом, згідно з яким "уже на початку наступного року рівень інфляції впаде нижче 3%".

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Енергія подешевшала, продовольча інфляція вповільнюється

Для порівняння: у жовтні 2022 року темпи інфляції підскочили у ФРН до рекордних за сім десятиліть 10,4%, а за підсумками всього минулого року становили в середньому 7,9%. Європейський центральний банк (ЄЦБ) вважає оптимальним для здорового розвитку економіки інфляцію на рівні приблизно 2%.

Зниження темпів інфляції у ФРН у листопаді до найнижчого рівня з червня 2021 року (тоді річне зростання індексу споживчих цін становило 2,4%) відбулося головним чином завдяки подальшому здешевленню енергоносіїв, зазначило статистичне відомство. Воно вказало також на те, що значно повільніше, ніж у попередні місяці, зростали ціни на харчові продукти, які цього року стали головним драйвером зростання інфляції замість енергоносіїв. У листопаді продовольча інфляція сповільнилася до 5,5%. Ще в серпні цей показник становив 9%, а в березні він злітав до рекордних 22,3%.

Продовольча інфляція в Німеччині ще висока, але вже знижується Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture-alliance

На користь подальшого уповільнення продовольчої інфляції свідчать і свіжі дані мюнхенського економічного інституту ifo, який спеціалізується, зокрема, на опитуваннях німецьких компаній. Чергове анкетування засвідчило, що в листопаді серед підприємств роздрібної торгівлі знизилася частка таких, що мають намір підвищувати ціни, причому найбільш значне зменшення такої частки відбулося у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування. Іншими словами, період бурхливого зростання цін у німецьких супермаркетах добігає кінця.

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У грудні допомога держави споживачам газу спотворить картину

Водночас ifo попередив, що у грудні 2023 року показник інфляції (саме показник, а не сама інфляція) на один місяць підскочить і, вірогідно, перевищить 4%, але це буде суто статистичний ефект, бо у грудні 2022 року держава повністю оплатила населенню ФРН місячні витрати на газ, що тимчасово помітно здешевило тоді споживчий кошик.

Однак уже на початку наступного року, підкреслив ifo, інфляція опуститься нижче позначки у 3%. Після повідомлення Федерального статистичного відомства про листопадове зростання споживчих цін на 3,2% такий прогноз видається вельми реалістичним. Тим паче, що падіння нижче трьох відсотків уже відбулося в таких великих і економічно найрозвиненіших федеральних землях Німеччини, як Баварія і Гессен: там інфляція у листопаді становила 2,8% і 2,9% відповідно.

Франкфурт-на-Майні, штаб-квартира Європейського центрального банку. ЄЦБ з літа 2022 року послідовно підвищував свою базову ставку, що значною мірою сприяло сповільненню інфляції в усій Єврозоні Фото: Florian Gaul/greatif/picture alliance

Уповільнення інфляції в Німеччині, зі свого боку, підвищує ймовірність того, що ЄЦБ більше не посилюватиме грошово-кредитну політику в Єврозоні, і збільшує шанси на її пом'якшення наступного року. Донині багато експертів виходили з того, що ЄЦБ почне знижувати свою базову ставку в липні 2024 року. Тепер же множитимуться сподівання, що здешевлення кредитів, зокрема, й іпотеки, може початися й раніше. Тим більше, що цієї осені інфляція швидко сповільнюється і в інших країнах Єврозони.

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Реальні зарплати в Німеччині зростають уже два квартали поспіль

Оскільки поступове зниження темпів інфляції після торішнього жовтневого рекорду триває в Німеччині ось уже цілий рік, а в усій країні відтоді збільшували виплати працівникам, зокрема, під тиском страйкового руху, зростання реальних зарплат у ФРН знову почало перевищувати зростання цін. Суто статистично цей процес розпочався ще у другому кварталі 2023 року, коли реальні зарплати вперше з весни 2021 року зросли, нехай і мінімально, на 0,1%. Зрозуміло, що ніхто, крім статистиків, цього не помітив, але визначився тренд, який у третьому кварталі посилився.

Працівники німецької пошти й компанії експрес-доставки вантажів DHL страйкували на початку 2023 року, вимагаючи підвищення зарплат на 15%, і домоглися їх поетапного збільшення на 11,5% Фото: David Young/dpa/picture alliance

Як повідомило 29 листопада статистичне відомство, номінальні зарплати у ФРН зросли у третьому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року на 6,3%, а інфляція за той самий період становила 5,7%. У результаті реальні зарплати виявилися на 0,6% вищими, ніж були рік тому. Таке статистичне підвищення купівельної спроможності більшість споживачів, природно, теж навряд чи відчула, але в масштабах усієї країни воно цілком може почати давати позитивний макроекономічний ефект.

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У будь-якому разі дані статистики свідчать про те, що падіння купівельної спроможності населення Німеччини, викликане енергетичною кризою і сплеском інфляції після повномасштабного нападу Росії на Україну, закінчилося. Тож разом з очікуваним на початку наступного року подальшим уповільненням інфляції споживча активність жителів ФРН, як очікується, з великою ймовірністю зростатиме. А це вкрай важливо, оскільки стриманість споживачів стала однією з найважливіших причин пробуксовування німецької економіки у 2023 році.