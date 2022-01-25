Сирія: в Ідлібі та Алеппо через снігопади погіршилась гуманітарна ситуація

Внаслідок снігопадів у Сирії тисячі наметів внутрішніх біженців навколо міст Ідліб і Алеппо пошкоджені або зруйновані, повідомила у вівторок, 25 січня, керівниця організації Welthungerhilfe в Сирії Ельсе Кірк.

"Ситуація для людей у ​​таборах руйнівна. Їхні матраци мокрі, їх не можна висушити, не вистачає ковдр. У багатьох біженців також немає грошей, аби обігріти свої будинки в холодну зиму", - цитує Кірк агенція dpa.

Від снігу, дощів та низьких температур, за даними Організації Об’єднаних Націй, у ​​регіоні постраждало близько 250 000 людей.

За словами заступника координатора ООН з гуманітарних питань у Сирії Марка Каттса, через холодну погоду в останні кілька днів сталися "справжні сцени жаху". "Наші працівники витягають людей з-під зруйнованих наметів", - зазначив він.

Люди чистять сніг голими руками, адже багато з них не мають лопат чи іншого обладнання очищення снігу, пояснив Каттс.

Північно-західний регіон Сирії є останнім оплотом повстанців у країні. За даними ООН, там мешкають близько 2,8 мільйона внутрішніх біженців, більшість з яких у таборах.

Нагадаємо, війна у Сирії розпочалась у березні 2011 року з протестів проти уряду нинішнього правителя країни Башара Асада.

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Тоді урядові війська придушували протести, відтак проти них почали виступи озброєні сирійські повстанці. Нині уряд контролює близько двох третин території країни. Відвойовуючи території, урядові війська затримували десятки тисяч цивільних, доля яких досі невідома. В ООН припускають, що більшість людей або були страчені, або закатовані.

На тлі громадянської війни у Сирії, свої позиції там зміцнило і терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД), проти якого виступали як урядова армія, так і повстанці. При цьому кожна зі сторін конфлікту отримувала міжнародну допомогу задля витіснення сил ІД з Сирії.

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