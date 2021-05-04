СБУ стверджує, що затримано членкиню "Ісламської держави"

Служба безпеки України повідомила у п'ятницю, 6 серпня, що затримала в Києві учасницю міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", яка перебувала у розшуку за лінією Інтерполу.

"За даними СБУ, зловмисниця - громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації "Ісламська держава". На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії", - йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

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За даними відомства, щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, іноземка, на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, отримала посвідку на постійне проживання.

Наразі суд застосував до затриманої запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.