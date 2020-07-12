 Рада безпеки ООН подовжила надання гуманітарної допомоги для Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2021

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Новини

Рада безпеки ООН подовжила надання гуманітарної допомоги для Сирії

Ухвалена Радою безпеки ООН резолюція передбачає подовження ще на рік механізму транскордонних поставок гуманітарної допомоги до Сирії. Для цього використовуватимуть тільки один КПП на турецько-сирійському кордоні.

Гуманітарна допомога для Сирії

Життєво важлива для мільйонів сирійців гумдопомога надходитиме лише через один КПП на турецько-сирійському кордоні

Рада безпеки ООН погодилася подовжити надання гуманітарної допомоги мільйонам сирійців, котрі потерпають від наслідків громадянської війни. Відповідну резолюцію одностайно ухвалено під час засідання Радбезу ООН в п'ятницю, 9 липня. Згідно з ухваленим документом, передбачається ще на рік подовжити дію механізму транскордонного надання гумдопомоги для населення Сирії.

По суті, нинішня резолюція є продовженням попереднього аналогічного рішення Радбезу, ухваленого в липні 2020 року. Та резолюція передбачала постачання гумдопомоги для Сирії через один-єдиний прикордонний контрольно-пропускний пункт (КПП) на турецько-сирійському кордоні - Баб ель-Хава. За словами постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд, прикордонний перехід Баб ель-Хава залишиться відкритим ще протягом дванадцяти місяців.

Загроза гуманітарної катастрофи

Раніше ООН і гуманітарні організації застерігали від небезпеки гуманітарної катастрофи, якщо не буде продовжено дотеперішній механізм надання гумдопоми, що дозволяє перевезення життєво важливої допомоги навіть в ті частини країни, де триває громадянська війна і які не контролюються урядом. Натомість Росія наполягала, що гумдопомогу спочатку потрібно доставити в столицю Дамаск, контрольовану урядом Башара Асада, а вже звідти - в райони проживання повстанців.

Упродовж останніх місяців Росія, яка підтримує уряд сирійського правителя Башара Асада, сигналізувала, що хоче закрити останній з чотирьох прикордонних переходів - Баб ель-Хава на північному заході Сирії, пише інформагенція dpa.

Те, що нині Радбез ООН зумів одностайно ухвалити цю резолюцію, оглядачі пояснюють певним пожвавленням відносин між Росією та США після саміту лідерів обох країн - Володимира Путіна й Джо Байдена, що відбувся у червні в Женеві. Однією з тем під час саміту було питання надання допомоги Сирії. Не виключено, що тут свою роль відіграли й економічні зв'язки Росії та Туреччини. Анкара побоюється, що закриття КПП Баб ель-Хава може призвести до потоку біженців з північно-західної Сирії до Туреччини.

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Механізм діє з липня 2014 року

Ще в липні 2014 року Рада безпеки ухвалила резолюцію, що передбачала постачання гуманітарних вантажів до Сирії через чотири прикордонні пункти: Баб ес-Салам, Баб ель-Хава, ель-Ярубія та ель-Рамата, розташованих на кордоні з Йорданією, Іраком і Туреччиною.

Відтоді цей механізм неодноразово продовжувався. У резолюції від 10 січня 2020 року Радбез погодив пропуск вантажів через два з чотирьох пунктів: Баб ес-Салам і Баб ель-Хава, а згодом в резолюції від 11 липня 2020 року згадувався лише останній КПП.

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    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

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  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Батрачити по 12 годин на добу

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  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Навчання - розкіш

    Через те, що вона працює з понеділка до п'ятниці, Арас не може відвідувати державну школу. Щоб отримати хоч якусь освіту, по вихідних вона відвідує заняття, котрі проводить сирійська доброчинна організація. У навчальному плані математика, арабська та турецька мови. Вчителюють тут сирійки, котрі самі втекли до Туреччини, рятуючись від війни на батьківщині.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Школа як місце відпочинку

    Щодня невеличку сирійську школу відвідують близько 70 дітей у віці від чотирьох до 18 років. Іноді самі вчительки приходять додому до родин та переконують батьків, щоб ті хоч по деяких днях відправляли дітей до школи. Адже це дасть їм можливість мати бодай якусь надію на майбутнє та бути тими, ким вони є - дітьми.

    Автор: Юлія Ган, Валерій Сааков


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