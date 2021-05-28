 Четвертий термін для Башара Асада: правитель Сирії склав присягу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2021

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Новини

Четвертий термін для Башара Асада: правитель Сирії склав присягу

Згідно з офіційними даними, Башар Асад набрав на виборах 95,1 відсотка голосів. Сирійська опозиція назвала вибори "фарсом". США та країни Європи також закликали не визнавати їхні результати.

Башар Асад вітає людей під час виборів, травень 2021 року

Башар Асад вітає людей під час виборів, травень 2021 року

Башар Асад у суботу, 17 липня, склав присягу президента Сирії. Це для нього - четвертий президентський термін, який триватиме сім років. Під час церемонії, на якій були присутні 600 гостей, він подякував своїм виборцям за їхню "свідомість та почуття національної приналежності", цитує інформагенція dpa з посиланням на сирійське державне агентство Sana. Також Асад заявив, що кожен, хто залишив країну через побоювання краху Сирії, повинен повернутися назад.

Нагадаємо, вибори президента Сирії відбулися у травні на підконтрольних режиму Асада близько двох третинах території країни, в якій вже понад десять років точиться громадянська війна. Обидва суперники Асада вважалися "технічними" кандидатами без жодних реальних шансів на перемогу. У опозиції ці вибори називали "фарсом"  і звинуватили уряд у фальсифікації голосування. Згідно з офіційними данимим, Асад здобув на виборах 95,1 відсотка голосів.

Глави МЗС Німеччини, Великобританії, Італії, США та Франції у спільній заяві гостро розкритикували президентські вибори у Сирії, назвавши їх "ані вільними, ані чесними", та  закликали міжнародну спільноту не визнавати їхні результати.

55-річний Башар Асад керує Сирією з 2000 року. До нього країною правив його батько Хафез Асад, який був президентом Сирії з 1971 року.

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FILE - This photo released on the official Facebook page of Syrian Presidency, shows Syrian President Bashar Assad casting his ballot in the parliamentary elections, as his wife Asma, left, stands next to him, in Damascus, Syria, Wednesday, April 13, 2016. Syrians living in government-held areas are to vote Wednesday in parliamentary elections, hours ahead of the resumption of talks in Geneva to resolve the country's five-year-long civil war. (Syrian Presidency via AP, file) |

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(FILES) In this file photo taken on May 24, 2007, Syrians gather in the capital Damascus during President Bashar al-Assad's campaign for a no-contest referendum. - President Bashar al-Assad, whose family has ruled Syria for over half a century, faces an election this week meant to cement his image as the only hope for recovery in the war-battered country, analysts say. (Photo by Louai Beshara / AFP)

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