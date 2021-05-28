Четвертий термін для Башара Асада: правитель Сирії склав присягу

Башар Асад у суботу, 17 липня, склав присягу президента Сирії. Це для нього - четвертий президентський термін, який триватиме сім років. Під час церемонії, на якій були присутні 600 гостей, він подякував своїм виборцям за їхню "свідомість та почуття національної приналежності", цитує інформагенція dpa з посиланням на сирійське державне агентство Sana. Також Асад заявив, що кожен, хто залишив країну через побоювання краху Сирії, повинен повернутися назад.

Нагадаємо, вибори президента Сирії відбулися у травні на підконтрольних режиму Асада близько двох третинах території країни, в якій вже понад десять років точиться громадянська війна. Обидва суперники Асада вважалися "технічними" кандидатами без жодних реальних шансів на перемогу. У опозиції ці вибори називали "фарсом" і звинуватили уряд у фальсифікації голосування. Згідно з офіційними данимим, Асад здобув на виборах 95,1 відсотка голосів.

Глави МЗС Німеччини, Великобританії, Італії, США та Франції у спільній заяві гостро розкритикували президентські вибори у Сирії, назвавши їх "ані вільними, ані чесними", та закликали міжнародну спільноту не визнавати їхні результати.

55-річний Башар Асад керує Сирією з 2000 року. До нього країною правив його батько Хафез Асад, який був президентом Сирії з 1971 року.

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