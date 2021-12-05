 Сильвестр Сталлоне відкрив у Німеччині виставку своїх картин | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 05.12.2021

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Культура й стиль життя

Сильвестр Сталлоне відкрив у Німеччині виставку своїх картин

Сталлоне з юності цікавиться живописом. У грудні в німецькому у Гаґені відкрилася виставка картин, написаних ним у різні роки. Велика експозиція присвячена ювілею знаменитого актора: цього року йому виповнилося 75 років.

Сталлоне на виставці картину Хагені

Сталлоне захоплюється написанням і колекціонуванням картин

Сильвестр Сталлоне відомий на увесь світ як актор, і найвідоміші його ролі - Роккі чи Рембо у культових голівудських бойовиках. Проте цього разу до Німеччини він приїхав не заради реклами чергового кінопроєкту. У художньому музеї Карла Ернста Остгауса (Osthaus Museum Hagen) у німецькому місті Гаґен відкрилася виставка його картин. Експозиція приурочена ювілею Сталлоне: у липні 2021 року йому виповнилося 75 років.

Сталлоне на виставці картин у Хагені

Сталлоне на виставці картин у Гаґені

Малює він ще з юних років. Виставка в Німеччині - не перша, але вона найдокладніше знайомить із творчістю актора.

Deutschland Osthaus Museum Hagen Ausstellung Sylvester Stallone

Сталлоне не лише малює сам, а і активно колекціонує витвори мистецтва.

До Гаґена привезли 50 живописних робіт Сильвестра Сталлоне, серед яких - автопортрети та дуже ранні роботи, які досі широкій публіці не демонструвалися.

Картина, написана Сильвестром Сталлоне

Картина, написана Сильвестром Сталлоне

Раніше виставки картин Сталлоне уже проводили у Ніцці та у Санкт-Петербурзі.

Робота Сталлоне

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    Автор: Сертан Сандерсон


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