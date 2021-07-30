 Тут був Дюрер, або Таємниці великого майстра Ренесансу | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 01.08.2021

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Культура й стиль життя

Тут був Дюрер, або Таємниці великого майстра Ренесансу

"Тут був Дюрер" - так називається виставка в Аахені, яка розкриває таємниці великого майстра Ренесансу. На що він жив насправді? Про що писав у щоденнику і як "вибивав" собі пенсію? Подробиці - у статті DW.

Альбрехт Дюрер, автопортрет, 1500 рік

Альбрехт Дюрер, автопортрет, 1500 рік

Найвідоміший німецький художник епохи Ренесансу Альбрехт Дюрер (Albrecht Dürer) народився в Нюрнберзі у 1471 році й помер там само у 1528 році. За своє життя він здійснив кілька великих подорожей і побував, зокрема, у Венеції та Нідерландах. Якщо під час поїздки до Венеції він мав на меті долучитися до мистецтва великих італійських майстрів, то до Нідерландів Альбрехта Дюрера, тоді вже 49-річного художника, відомого далеко за межами рідного міста, привели у першу чергу міркування фінансового характеру.

У 1519 році помер імператор Максиміліан I, який підтримував майстра. За кілька років до своєї смерті монарх призначив художнику довічну пенсію розміром у 100 гульденів на рік, які йому виплачували з міської скарбниці Нюрнберга. Однак після смерті Максиміліана I міська влада відмовилася платити Дюреру його пенсію, пославшись на те, що їм потрібне підтвердження законності виплати від нового правителя, імператора Карла V. Коронація Карла V відбулася в Аахені у жовтні 1520 року, а незадовго до цієї події Альбрехт Дюрер вирушив до Нідерландів, аби при дворі Маргарити Австрійської, правительки габсбурзьких Нідерландів та тітки майбутнього імператора, отримати рекомендації, необхідні для подовження пенсії.

Голова моржа, 1521 рік

"Голова моржа", 1521 рік

Подорожуючи до Нідерландів та назад, Альбрехт Дюрер двічі побував у німецькому Аахені: у жовтні 1520-го, з нагоди коронації Карла V, і в липні 1521-го, повертаючись до рідного Нюрнберга. В Аахені, найзахіднішому місті сучасної Німеччини, розташованому на кордоні з нинішніми Нідерландами та Бельгією, два візити великого художника, які відбулися 500 років тому, стали приводом для виставки, присвяченої Дюреру та його подорожі. На 2021 рік припадає й інша визначна дата: 550-річчя великого художника.

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Щоденник Дюрера - цінне джерело інформації

Експозиція "Тут був Дюрер. Подорож, яка стала легендою" ("Dürer war hier. Eine Reise wird Legende") у музеї Сюрмондта-Людвіґа (Suermondt-Ludwig-Museum) є чудовою нагодою познайомитися з творчістю великого Альбрехта Дюрера в контексті його подорожі і взаємодії з художниками та мислителями початку Нового часу в Європі. Експозицію розділили на три частини: у першому розділі йдеться про саму подорож, другий зосереджується на написаних під час поїздки й перебування у Нідерландах роботах, а третій присвячений тому, як мистецтво Дюрера сприймалося й копіювалося іншими художниками. На виставці представлені 190 експонатів: з них половина - роботи різних майстрів, пов'язані з тематикою експозиції, а інша половина - картини, гравюри і рисунки самого Дюрера, а також окремі сторінки з його щоденника.

Саме завдяки щоденнику художника про його подорож 1520-1521 років багато відомо. Записки являють собою поєднання розрахункової книжки та подорожніх нотаток і є прикметним документом - одним із перших збережених щоденників, що розповідають про подорожі митців. Щоправда, зберігся не оригінал нотаток Дюрера, а лише їхня копія, виконана приблизно у 1550 році.

Святий Ієронім, 1521 рік

"Святий Ієронім", 1521 рік

Зі щоденника майстра випливає не тільки те, де побував і що побачив його автор, а й той факт, що Дюрер нерідко розраховувався за різні послуги своїми роботами, найчастіше це були портрети. Очевидно, подібні угоди були необхідні. Адже подорож, у яку художник вирушив із дружиною та служницею, коштувала чималих грошей. Тільки щомісячна квартплата обходилася в 11 гульденів. Якщо порівняти цю суму з обсягом щорічної довічної пенсії у 100 гульденів, стає очевидним розмах витрат, які чекали на художника в дорозі.

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Дюрер: портрети, рисунки тварин, дизайн

Більшість портретів, представлених на виставці, - це рисунки, виконані срібним олівцем, пером, пензлем або вугіллям. Справді, у Нідерландах Дюрер, перебуваючи далеко від своєї майстерні й підмайстрів, концентрувався на рисунках, причому рисунках такої високої художньої якості, що вони не здавалися лише замальовками, підготовкою до виконаних фарбою полотен, а являли собою самостійні, закінчені художні твори.

Кого тільки не побачиш на портретах! І торгових представників та дипломатів у Нідерландах, і португальців-колонізаторів, і багатих італійських купців, і численних знайомих і колег художника, габсбурзьку знать при дворі Маргарити Австрійської та Карла V, а також похмурого деспота, данського короля Крістіана II та гуманіста Еразма Роттердамського. А на одному портреті - темношкіра дівчина, двадцятирічна Катаріна. Цей з особливою ніжністю виконаний рисунок є першим відомий у європейському мистецтві портретом (саме портретом, а не типізованим зображенням) африканки.

Портрет 20-річної Катаріни, 1521 рік

"Портрет 20-річної Катаріни", 1521 рік

У 1520-1521 роках мистецтво Дюрера як рисувальника сягає свого зеніту. Але це не означає, що він не пише картин. Одна з них - "Святий Ієронім" 1521 року, твір Дюрера, який найчастіше копіюють, - демонструє, яких висот образотворчого мистецтва здатен був досягти художник навіть далеко від своєї майстерні. Фігура Святого Ієроніма викликала інтерес художника все життя. У полотні, створеному в Антверпені, Альбрехт Дюрер порвав із традиціями пізнього Середньовіччя і розробив новий підхід до іконографії святого, спираючись на вчення гуманізму. А моделлю для картини став 93-річний житель Антверпена.

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Відомо також про інтерес Дюрера до зображення тварин. На виставці в Аахені можна побачити два найцікавіших рисунки: голову моржа і собаку, що лежить. Де художник міг побачити моржа? Імовірно, він нарисував тварину не з натури, а з іншої картини, яку побачив у ратуші Страсбурга дорогою до Нюрнберга. А ось рисунок собаки, виконаний срібним олівцем, було зроблено, очевидно, в Аахені.

Портрет чоловіка, 1521 рік

"Портрет чоловіка", 1521 рік

Альбрехт Дюрер, як переконливо показує експозиція, був майстром не тільки живопису і рисунку, але й дизайну. Наприклад, він спроєктував будинок лейбмедика Маргарити Австрійської, а також зробив ескізи маскарадних масок, прикрас, руків'їв кинджалів і печаток для ювелірів і навіть одного дамського тюрбана...

Під час поїздки до Нідерландів сталася ще одна значуща для Дюрера подія: він захворів - як вважають, заразився малярією. Можливо (такою є одна з теорій), що ця хвороба, яка не відпускала його упродовж довгих років, і стала причиною смерті художника незадовго до його 57-річчя.

  • Німецький музей

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Німецький музей

    Майже 1,5 мільйони відвідувачів щороку приходять до цього музею, щоб дізнатися більше про технічні й природознавчі науки: від астрономії до хронометрії (вимірювання часу). Головний корпус найбільшого технічного музею світу розташований на Музейному острові, на березі річки Ізар.

  • Пінакотека сучасності

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    Пінакотека сучасності

    Найважливішим місцем для поціновувачів музеїв є Ареал мистецтва (Kunstareal). Тут розташовано аж 16 музеїв, зокрема й Пінакотека сучасності з картинами ХХ-ХХІ століть. Стара пінакотека, що знаходиться поруч, відома своєю колекцією картин Рубенса й автопортретів Дюрера й Рембрандта.

  • Будинок Ленбаха

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Будинок Ленбаха

    Також в Ареалі мистецтва розташований будинок Ленбаха. Музей, який раніше був віллою художника Франца фон Ленбаха, всесвітньовідомий завдяки найбільшому зібранню робіт об'єднання експресіоністів "Синій вершник". Основою для створення музею стали картини Габріель Мюнтер, котрі художниця сама передала будинку разом з роботами свого чоловіка Василя Кандинського.

  • Музей Брандгорст

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Музей Брандгорста

    Музей Брандгорста безумовно вартий уваги. Фасад будівлі вкритий плиткою на 36000 деталей і 23 кольори. Тут зберігають колекцію робіт подружжя Брандгорст. Сам музей позиціонує себе як доповнення до Пінакотеки сучасності й дає змогу ознайомитися з важливими роботами Енді Воргола та Сая Твомблі.

  • Державне античне зібрання

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Державне античне зібрання

    Державне античне зібрання на Королівській площі засвідчує пристрасть баварського короля до колекціонування. Король Баварії Людовик І не лише замовив побудувати будівлю у вигляді коринфського храму, а й перевіз сюди археологічні скарби з Греції та Італії.

  • Будинок мистецтва

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Будинок мистецтва

    Будинок мистецтва в Англійському парку не зберігає колекцій, а слугує виставковим простором для сучасного мистецтва. Монументальну неокласичну будівлю створили в 1933-1937 роках з ініціативи тирана Адольфа Гітлера, це був один з перших великих будівельних проектів націонал-соціалістів.

  • Документаційний центр з історії націонал-соціалізму

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Документаційний центр з історії націонал-соціалізму

    Наймолодший музей Мюнхена, Документаційний центр з історії націонал-соціалізму, було відкрито 2015 року. В часи Другої світової війни на цьому місці був розташований Коричневий будинок, штаб-квартира націонал-соціалістів. Наприкінці війни будинок було зруйновано. Музей присвячений дослідженню ролі Мюхена в часи приходу до влади націонал-соціалістів.

  • Єврейський музей

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Єврейський музей

    Єврейський музей (ліворуч) розташований поруч з головною синагогою (праворуч) Єврейського центру в старій частині Мюнхена. Окрім постійної виставки про історію євреїв у Мюнхені, музей пропонує змінні виставки, наприклад, присвячені викраденим під час націонал-соціалізму творам мистецтва, а також організовує зустрічі з очевидцями, які пережили Голокост.

  • Мюнхенський міський музей

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Мюнхенський міський музей

    Навпроти Єврейського музею, в будівлі колишнього арсеналу, розташований Мюнхенський міський музей. Блукаючи трьома поверхами музею, можна дізнатися багато цікавих фактів: від історії Генріха Лева до появи Альянц Арени. Частиною Міського музею також є Музей кіно (праворуч), де показують шедеври світової класики.

  • Світ BMW

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Світ BMW

    Оскільки Мюнхен є важливим центром автомобілебудування у Німеччині, тут також є музей автомобілів. У Світі BMW відома компанія презентує свої актуальні колекції автомобілів різних марок: від Mini до Rolls-Royce. Поруч з виставковим центром розташований музей, присвячений 100 рокам історії BMW.

    Автор: Андреас Кірхгофф, Ірина Бойко


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