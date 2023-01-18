Про що президент України поговорив із німецькими студентами

Два університети з Німеччини організували телеміст із Володимиром Зеленським. Президент України годину розповідав про ситуацію у країні, лише одного разу перервавшись на дзвінок командуванню ЗСУ.

Його хрипкий голос і втомлений погляд на екрані вже майже рік є одним із символів українського опору під час війни Росії. Володимир Зеленський виступав в американському Конгресі, німецькому Бундестазі та десятках інших світових парламентах. Але у вівторок, 17 січня, у двох переповнених залах у Берліні та Франкфурті-на-Одері президента України чекала зовсім інша аудиторія - сотні студентів Університету імені Гумбольдта та Європейського університету Віадріна.

І хоча його голос перекривав синхронний переклад, а якість інтернет-трансляції була далекою від телевізійної, зала стежила за відповідями з Києва, затамувавши подих. "Таке ж не часто буває, що з тобою приходить поговорити справжній президент", - сказала одна зі студенток перед початком виступу Зеленського.

Читайте також: Як війна в Україні змінила роль Німеччини на світовій арені

Президент України Зеленський відповів на запитання студентів

У забитій залі в Берліні зібралися різні студенти - одні прийшли суто з цікавості, інші заздалегідь підготували докладні питання. Дискусія відбувалася у 30-ту річницю встановлення дипвідносин між Німеччиною та Україною. Вона тривала рівно годину, протягом якої Зеленський відпросився на п'ять хвилин, щоб переговорити з командуванням ЗСУ.

Переповнена зала Університету імені Гумбольдта під час онлайн-зустрічі з Володимиром Зеленським Фото: Dmytro Katkov/DW

Ініціатором дискусії стала президентка Університету Гумбольдта Юлія фон Блюменталь (Julia von Blumenthal), яка заступила на цю посаду у жовтні 2022 року, а до цього чотири роки очолювала Європейський університет Віадріна.

За словами фон Блюменталь, вона бачить своє завдання у тому, щоб поширити знання про Україну: "Моя мета - дати студентам можливість особисто почути президента Зеленського. У мене таке враження, що останні вісім-дев'ять років дуже мало прислухалися до голосів із самої України. А ще моя мета в тому, щоб дати можливість студентам поставити запитання. У тому числі й критичні - і послухати, як він на них відповість".

Читайте також: Війна в Україні - ганьба для німецької зовнішньої політики

Посол України в Німеччині: Ми захищаємо Європу майбутнього

Про поширення знань про історію та сьогодення України говорив і посол України в Берліні Олексій Макеєв. "Для мене вкрай важливо, щоб у всій Європі та в усьому світі - і тут, у Німеччині - голос України було чутно в кожній родині. І президент сьогодні звернувся до студентів, бо студенти будують майбутнє вже сьогодні. І вони творитимуть ту Європу, світлу та мирну, за яку сьогодні ми боремося в Україні, і борються українські солдати", - наголосив Макеєв.

Студенти Університету імені Гумбольдта запитують президента України

Самих же студентів, серед яких було кілька українців, цікавили різні питання: від розслідування випадків сексуалізованого насильства з боку російських військовослужбовців до того, за якими критеріями МЗС країни відбирає кандидатів на дипломатичні посади за кордоном і що треба зробити, щоб стати послом. На це запитання Володимир Зеленський напівжартома-напівсерйозно відповів, що для початку треба повернутися на батьківщину з-за кордону.

Студенти Університету імені Гумбольдта запитують президента України Фото: Dmytro Katkov/DW

За словами президентки Європейського університету Віадріна Еви Кохер (Eva Kocher), українці - друга за кількістю іноземних студентів у цьому виші група після поляків. Загалом там навчається близько 250 українців. І керівництво університету планує відкрити Український центр.

Президент Зеленський - про удар по Дніпру та німецьку систему ППО

Володимир Зеленський розпочав свій виступ з інформації про кількість жертв після влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку у Дніпрі та розповів історію врятованої з-під завалів жінки, яка втратила в руїнах чоловіка та однорічну дитину. Після чого український президент подякував Німеччині за постачання системи ППО IRIS-T та побажав німцям "швидшого звільнення від ілюзій щодо Росії".

Найбільше студентів цікавило те, що може зробити кожен із них у Німеччині, щоб допомогти Україні. У відповідь Зеленський порадив не боятися змін - і "не тягти у майбутнє тягар минулого". А тим, хто бажає допомогти Україні, він філософськи порадив: "Просто залишайтеся людьми". Банальна, на перший погляд, порада звучить зовсім інакше з вуст президента країни, громадяни якої ось уже рік зазнають тортур, ґвалтувань та ракетних ударів.

Посол України у ФРН Олексій Макеєв Фото: Dmytro Katkov/DW

Коли президент відлучився для дзвінка до керівництва ЗСУ, на сцену в залі Університету імені Гумбольдта піднявся посол України в Німеччині Олексій Макеєв. І на питання про майбутнє пацифізму і сенс виробництва зброї він на прикладі себе та своєї сім'ї розповів, як глибоко помилявся, думаючи ще десять років тому, що війни пішли в минуле через непотрібність. "А тепер німецька зброя рятує життя українців", - сказав посол. І зал вибухнув оплесками.

Після чого на екрани повернувся Зеленський, щоб розповісти про повернення біженців, про будівництво бомбосховищ та про кар'єрні перспективи для молодих українців, які навчаються за кордоном. Через годину після початку дискусії президент подякував за увагу, і зв'язок з Києвом перервався.