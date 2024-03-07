Свято 8 березня все менш популярне в Україні - опитування

За час повномасштабної війни РФ в Україні популярність 8 березня впала з 34 до 21 відсотка. Водночас збільшилася прихильність українців до державних свят.

Ставлення українців до Міжнародного жіночого дня, який відзначають 8 березня, погіршилося, а його популярність впала з 34 до 21 відсотка за останні два роки. Про це свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені у четвер, 7 березня.

"Якщо ще в 2017 році це свято було одним із найбільш улюблених і його відзначали як улюблене приблизно половина населення (49 відсотків), то зараз - лише кожний п'ятий (21 відсоток)", - йдеться в релізі КМІС.

Як зазначають соціологи, свято користується більшою популярністю серед жінок (23 відсотки), ніж серед чоловіків (18 відсотків).

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Улюблене свято українців - Різдво

У КМІС наголосили, що загалом українці ставляться до свят з любов'ю та повагою. Якщо рік тому два відсотки опитаних не ставилися до яких-небудь офіційних свят, як до важливих або улюблених, то зараз таких взагалі не залишилося. Улюбленим святом українців, як показало дослідження, є Різдво Христове (його назвали близько 70 відсотків респондентів). Далі йде Великдень (68 відсотків), День Незалежності України (64 відсотки) і День захисників і захисниць України (58 відсотків).

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Державні свята стали ціннішими

Соціологи відзначили, що з початком повномасштабної війни РФ проти України зросло значення всіх державницьких свят. День Незалежності України до цього цінували лише 37 відсотків населення, а День захисників і захисниць України був популярним лише серед 29 відсотків українців.

Також День Конституції України після початку повномасштабної війни став удвічі більш популярним (з 14 відсотків до 28 відсотків), що також відображає ріст важливості свят, пов'язаних саме з державою, наголошують в КМІС.

Зменшення популярності радянських дат

Натомість суттєво зменшилася популярність Дня Перемоги (з 30 відсотків до 11) і Дня праці 1 травня (з 12 відсотків до чотирьох відсотків).

Опитування проводили впродовж 17-23 лютого методом телефонних інтерв'ю серед 1052 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. До вибірки не включалися також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4 відсотка для показників, близьких до 50 відсотків, і 1,5 відсотка для показників, близьких до 5 відсотків, але в умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення, зауважили у КМІС.

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