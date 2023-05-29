ВР ухвалила закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом

Більшість депутатів підтримала ініційований Зеленським законопроєкт про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У президентській фракції заявили про "історичне рішення".

Члени Верховної Ради України ухвалили більшістю голосів внесений президентом Володимиром Зеленський законопроєкт про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Під час пленарного засідання в понеділок, 29 травня, відповідний законопроєкт №9278 за основу та в цілому підтримали 317 народних депутатів, про що повідомила членкиня президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй Facebook-сторінці.

"Без сумніву, історичне рішення українського парламенту! І крапка в дискусії про 8 і 9 травня. Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт Володимира Зеленського, згідно з яким День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Україні відзначатимуть 8 травня", - зазначила законодавиця.

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Щодо цього рішення, то тут ідеться не лише про історичну справедливість, а й про "ментальний водорозділ із рашистами та відмову від пострадянської ідентичності", переконана політикиня.

"Кожною хвилиною боротьби ми стверджуємо свій цілісний, всеохоплюючий європейський вибір. Саме тому, як і у більшості країн світу, як і у Європі, датою вшанування памʼяті тих, чиї життя забрала Друга світова війна, буде 8 травня. Адже це дата капітуляції нацистської Німеччини. Після закінчення воєнного стану цей день буде вихідним. А 9-го травня, згідно з указом президента, ми святкуватимемо День Європи. Саме у такому порядку", - пояснила Кравчук.

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8 травня Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".

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