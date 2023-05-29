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Верховна Рада УкраїниФото: Irina Yakovleva/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

ВР ухвалила закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом

Анастасія Шепелева
49 хв. тому

Більшість депутатів підтримала ініційований Зеленським законопроєкт про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У президентській фракції заявили про "історичне рішення".

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Члени Верховної Ради України ухвалили більшістю голосів внесений президентом Володимиром Зеленський законопроєкт про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Під час пленарного засідання в понеділок, 29 травня, відповідний законопроєкт №9278 за основу та в цілому підтримали 317 народних депутатів, про що повідомила членкиня президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй Facebook-сторінці.

"Без сумніву, історичне рішення українського парламенту! І крапка в дискусії про 8 і 9 травня. Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт Володимира Зеленського, згідно з яким День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Україні відзначатимуть 8 травня", - зазначила законодавиця.

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Щодо цього рішення, то тут ідеться не лише про історичну справедливість, а й про "ментальний водорозділ із рашистами та відмову від пострадянської ідентичності", переконана політикиня.

"Кожною хвилиною боротьби ми стверджуємо свій цілісний, всеохоплюючий європейський вибір. Саме тому, як і у більшості країн світу, як і у Європі, датою вшанування памʼяті тих, чиї життя забрала Друга світова війна, буде 8 травня. Адже це дата капітуляції нацистської Німеччини. Після закінчення воєнного стану цей день буде вихідним. А 9-го травня, згідно з указом президента, ми святкуватимемо День Європи. Саме у такому порядку", - пояснила Кравчук.

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8 травня Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".

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