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Шуфрича зняли з посади голови комітету Ради зі свободи слова

Роман Губа | Віолетта Чайковська
20 вересня 2023 р.

Нестор Шуфрич залишиться членом парламентського комітету зі свободи слова, а в.о. голови стане "слуга народу" Євген Брагар.

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Нестор Шуфрич у Верховній Раді України
Нестор Шуфрич у Верховній Раді (фото архівне)Фото: Volodymyr Tarasov/UkrInform/Avalon/picture alliance

Верховна Рада України в середу, 20 вересня, зняла народного депутата Нестора Шуфрича, підозрюваного в державній зраді, з посади голови парламентського комітету зі свободи слова. "За" проголосували 258 депутатів.

"Шуфрич залишиться просто членом комітету, так як треба мінімум три людини для взагалі існування парламентського комітету", - повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"В.о. комітету після цього буде Євгеній Брагар ("Слуга народу"). Той депутат, який пропонував продати собаку за оплату комуналки", - зазначив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").

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Справа Шуфрича

Шуфрич був обраний до поточного скликання Ради від нині вже забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). У парламенті він засідає з 1998 року, а в 2006-2007 роках був міністром з надзвичайних ситуацій в другому уряді Віктора Януковича. 

15 вересня Шуфричу вручили підозру в держзраді. За даними слідства, він "виконував завдання" одного з колишніх заступників секретарів Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Володимира Сівковича, який у 2014 році виїхав до Москви і начебто був завербований Федеральною службою безпеки (ФСБ) РФ.

Служба безпеки України (СБУ) стверджує, що завданням Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. "Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава - нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія, і що українці та росіяни - нібито "один народ", - кажуть в СБУ. В Офісі генерального прокурора наголошують, що навіть "знаючи про окупацію державою-агресором частини території України, він продовжував здійснювати підривну діяльність".

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Шуфрич - у СІЗО

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання Шуфрича та у його близького оточення. За офіційною інформацією, вилучили заборонену радянську символіку. Тим часом низка українських ЗМІ з посиланням на джерела писали, що в Шуфрича виявили "документ з концепцією автономії" Донецької та Луганської областей, під яким стоїть його підпис і Віктора Медведчука.

Суд узяв Шуфрича під варту без права внесення застави. Він буде в слідчому ізоляторі (СІЗО) щонайменше до 13 листопада. За підозрою в держзраді йому загрожує до 15 років ув'язнення. 

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