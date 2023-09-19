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Нардеп пропонує в'язням крутити педалі й виробляти електрику

Роман Губа
19 вересня 2023 р.

Член фракції "Слуга народу" Сергій Гривко зареєстрував законопроєкт, яким запропонував залучити в'язнів до генерації електроенергії та скорочувати їм за це тюремний строк.

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Камера у Львівському СІЗО
Камера у Львівському слідчому ізоляторі (символічне фото)Фото: picture-alliance/Sputnik/Stringer

Народний депутат України, член фракції "Слуга народу" Сергій Гривко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонує залучити в'язнів до генерації електроенергії за допомогою велогенераційних установок.

"Щоб створити щось нове, потрібно діяти рішуче, наполегливо, креативно та інакше! Всі ресурси заради перемоги!", - написав він 18 вересня у Facebook.

Нардеп пропонує зменшувати тюремний строк на три дні, якщо в'язень виконуватиме певні норми протягом місця, але не більше 10 місяців на рік.

Таким чином, можна скоротити термін відбування покарання на один місяць за рік. "Що вплине прямо на економію щодо його утримання - приблизно до восьми відсотків (до 200 мільйонів гривень)", - пише Гривко.

"Цим законопроєктом показую альтернативні можливості для наповнення енергетичної системи", - каже депутат. 

Законопроєкт Гривка зареєстрований в Раді 15 вересня під номером 10057. У пояснювальній записці до нього йдеться, що "метою є впровадження механізму залучення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, до суспільно корисної діяльності, пов'язаної з генеруванням електричної енергії, що матиме позитивний ефект як для самих засуджених, так і для суспільства", а "реалізація законопроєкту не вимагатиме додаткових витрат з державного бюджету України та/або інших бюджетів".

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