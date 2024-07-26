Без застави: Суд арештував підозрюваного у вбивстві Фаріон

18-річному підозрюваному інкримінують умисне вбивство. Суд визначив йому як запобіжний захід утримання під вартою без можливості внесення застави.

Галицький районний суд Львова у п'ятницю, 26 липня, заарештував на два місяці без права внесення застави 18-річного мешканця Дніпра, якого підозрюють в убивстві колишньої народної депутатки, мовознавиці Ірини Фаріон. Про визначення підозрюваному саме такого запобіжного заходу суд просила прокуратура, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Фігуранту інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Серед версій, які розглядає слідство - особиста неприязнь до Фаріон та громадсько-політична діяльність. Правоохоронці не виключають, що вбивство мало замовний характер. Окрім того, Служба безпеки України відпрацьовує версію про причетність російських спецслужб до убивства Фаріон.

"Ми вивчаємо його зв'язки як в Україні, так і за кордоном. І одна з версій - це причетність спецслужб країни-агресорки до організації вказаного злочину", - повідомив цього дня на брифінгу перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко.

Що знає слідство про обставини злочину

Слідство встановило, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон прибув до Львова 9 липня. За час перебування у місті він тричі змінював місце проживання, а житло бронював самостійно.

Правоохоронці продемонстрували фрагмент оперативного відео, на якому підозрюваний після прибуття до Львова заходить до поштового відділення, де отримує коробку з речами, яку він сам собі переслав з Дніпра, і в яких він, імовірно, був у день вбивства на місці злочину. Зокрема, серед цих речей - панама, велоокуляри і сумка через плече, у якій, на думку слідства, він тримав зброю.

Убивство мовознавиці відбулося, коли та з валізою чекала на машину служби таксі біля свого будинку, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Камери спостереження не охоплювали місце злочину, але, за попередніми даними слідства, вбивця наблизився до жертви на відстань 1,5 метра. Після цього стрілець швидко втік - камера спостереження захопила момент, на якому чоловік біжить вулицею. За два дні після злочину - 21 липня - підозрюваний поїхав зі Львова до Дніпра залізницею, встановили правоохоронці. За словами Клименка, на місці убивства була знайдена гільза від кулі до спортивної зброї - наразі вона перебуває на експертизі.

Наразі правоохоронці аналізують та вивчають зміст матеріалів, які були вилучені з телефона підозрюваного - скріншоти листувань, пошукових запитів щодо діяльності місцевих органів влади та конкретних осіб. У МВС припускають, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон готувався до скоєння інших злочинів.

Нагадаємо, у Львові ввечері 19 липня невідомий стріляв у колишню народну депутатку України, мовознавицю Ірину Фаріон. Вона зазнала важкого поранення голови і померла того ж дня у лікарні. Згодом російські Telegram-канали опублікували відео, на якому, як стверджується, зафіксований момент убивства Фаріон, відповідальність за яке нібито взяло російське неонацистське угруповання NS/WP. Українська поліція вивчає це відео.

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