 Суд посадив під домашній арешт ще одного учасника акції на Банковій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2021

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Новини

Суд посадив під домашній арешт ще одного учасника акції на Банковій

Рішенням Печерського райсуду затриманого під час акції на Банковій Давида Гаджимурадова відправлено під цілодобовий домашній арешт.

Учасники акції біля будівлі ОП, 20 березня 2021 року

Учасники акції біля будівлі ОП, 20 березня 2021 року

Печерський районний суд Києва обрав у четвер, 1 квітня, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Давиду Гаджимурадову, затриманому учаснику акції протесту біля Офісу президента, що відбулася 20 березня. 

 "Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт учасника акції біля ОП Давида Гаджимурадова", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці активіста Сергія Стерненка, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". У повідомленні наголошується, що засідання з обрання запобіжного заходу ще одному затриманому - Сергію Філімонову, перенесено на 16:30 четверга.

Перед цим затриманим учасникам акції Владиславу Сорду, Роману Ратушному та Євгену Строканю було також обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Безлади на Банковій

Як повідомлялося, 20 березня під стінами ОП проходила акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка та інших політв'язнів. Мітингувальники запалювали фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активістами червоною фарбою були нанесені написи. Також було розбито скло на вхідних дверях і кілька шибок ні вікнах. У МВС дії учасників акції назвали "провокацією".

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом подій під час акції. В Офісі президента оцінили завдану від дій протестувальників шкоду на суму в два мільйони гривень. Так само в ОП звинуватили близькі до експрезидента Петра Порошенка сили в організації заворушень під будівлею ОП. Водночас у партії Порошенка "Європейська солідарність" ці закиди назвали "параноєю".

Раніше голова Національної поліції України Ігор Клименко пояснив, що за фактом подій біля Офісу президента розслідують кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу - хуліганство, умисне знищення або пошкодження майна, наруга над державними символами, виготовлення, поширення і публічне використання символіки нацистського режиму. "Наразі слідчі поліції за погодженням із прокурорами повідомили про підозру сімом особам. Троє фігурантів є учасниками громадських об'єднань, які часто організовують і беруть участь у мітингах", - розповів Клименко. За словами голови Нацполіції, стосовно ще чотирьох осіб, серед яких є і неповнолітній, складено адміністративні протоколи.

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Безлади на Банковій: ОП оцінив збитки у два мільйони гривень

За оцінкою Офісу президента України, збитки внаслідок заворушень під час акції на підтримку Сергій Стерненка на вулиці Банковій у Києві сягають двох мільйонів гривень.  

Коментар: З вибитих шибок шибеницю для несправедливості не побудуєш

Безлади біля Офісу президента є наслідком концентрованого відчаю протестувальників через неможливість впливу на владу. Але й реформи таким чином пришвидшити не вдасться, вважає Лариса Денисенко.  

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