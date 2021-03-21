 Затриманому учаснику акції під ОП вручили підозру - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2021

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Затриманому учаснику акції під ОП вручили підозру - адвокат

Затриманому учаснику заворушень під будівлею ОП повідомили про підозру в "хуліганстві з використанням зброї", повідомив адвокат Дмитро Мазурок.

Заворушення на вулиці Банковій 20 березня 2021 року

Учасники акції біля будівля ОП, 20 березня 2021 року

Одному з учасників акції під Офісом президента (ОП) України Владу Сорду, затриманому правоохоронцями напередодні, повідомили про підозру в "хуліганстві з використанням зброї". Про це ввечері неділі, 21 березня, повідомив адвокат затриманого Дмитро Мазурок.

"Ветерану інкримінують "хуліганство з використанням зброї". Захист клопотатиме про поміщення його під домашній арешт", - заявив адвокат. "Ми вважаємо, що домашнього арешту буде більш ніж достатньо. Про жодне тримання під вартою не може бути й мови. Є підозра на те, що він щось зробив. Ми подивимось на докази, які є", - розповів адвокат.

За словами захисника, його підзахисного затримали 20 березня о 21:35, і, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, протягом доби, тобто до 21:35 21 березня йому мали вручити підозру.

"Дізнатися про те, чи отримав її затриманий, захиснику вдалося тільки ввечері, оскільки слідчий не був на зв'язку", - цитує адвоката сайт "Суспільного". "Я весь день чекав на виклик слідчого. Від журналістів, від колег я дізнався, що поліція повідомила про вручення підозри, і зараз питання розглядається судом. На жаль, слідчий був цілий день не на зв'язку. Тільки під вечір вдалося з ним зідзвонитися", - розповів адвокат.

Копію підозри слідчий пообіцяв надіслати захисту Сорда дещо згодом. Однак Мазурок зауважив, що вона була вручена без його присутності, що є порушенням закону. Також захисник повідомив, що справу його підзахисного швидше за все розглянуть 22 березня у другій половині дня, або вранці 23 березня в Печерському районному суді Києва.

Безлади на Банковій

Як повідомлялося, 20 березня під стінами ОП проходила акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка та інших політв'язнів. Мітингувальники запалювали фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активістами червоною фарбою були нанесені написи. Також було розбито скло на вхідних дверях і кілька шибок ні вікнах. У МВС дії учасників акції назвали "провокацією".

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом подій під час акції. Раніше в неділю в Офісі президента оцінили завдану від дій протестувальників шкоду на суму в два мільйони гривень. Так само в неділю в ОП звинуватили близькі до експрезидента Петра Порошенка сили в організації заворушень під будівлею ОП. Водночас у партії Порошенка "Європейська солідарність" ці закиди назвали "параноєю".

Засудження Сергія Стерненка

Нагадаємо, Стерненко став відомим після того, як ще студентом юридичного факультету взяв участь у подіях Євромайдану 2013-2014 років, а потім очолив осередок "Правого сектору" в Одесі. Він організував зриви виступів російських митців та політиків, створив рух спротиву політиці місцевого мера Труханова, якого вважають проросійським. Останнім часом Стерненко був відомим блогером і створював сюжети з викриття корупції та організованої злочинності.

23 лютого 2021 року Приморський районний суд Одеси засудив Стерненка до семи років позбавлення волі, визнавши винним у викраденні депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича. Стерненка також підозрюють у навмисному вбивстві  одного з нападників на нього та незаконному носінні холодної зброї.

Читайте також: Вирок Стерненку: за що громадського активіста засудили до семи років ув'язнення?

27 лютого біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій у центрі Києва відбулася акція прихильників Сергія Стерненка. Потім протестувальники провели акцію біля будівлі Офісу генерального прокурора, закидавши будівлю фаєрами та петардами. Вони вимагали звільнити Стерненка протягом семи днів і оновити судову систему.

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