Суд подовжив Ігорю Коломойському арешт на місяць

Суд у Києві продовжив термін перебування під вартою бізнесмену Ігорю Коломойському. При цьому суд зобов'язав організувати йому медичне обстеження.

Шевченківський районний суд Києва у п'ятницю, 27 жовтня, продовжив термін перебування під вартою бізнесмену Ігорю Коломойському ще на місяць, до 2 грудня включно.

Зазначається, що термін попереднього запобіжного заходу спливав 2 листопада, і сторона обвинувачення наполягала на його продовженні на два місяці. Втім, слідча суддя Олена Мєлєшак вирішила продовжити перебування під вартою на місяць. Також суддя залишила суму застави у розмірі понад 3,8 мільярда гривень. Також суд зобов'язав керівництво СІЗО, де перебуває Коломойський, організувати йому повне медичне обстеження, повідомляє "Українська правда".

Після оголошення рішення захист Коломойського заявив, що подаватиме апеляцію на рішення суду, пише агенція "Інтерфакс-Україна".

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Три підозри і СІЗО

Правоохоронці вручили Коломойському уже три підозри. Перша стосується заволодіння 570 мільйонами гривень компанії "Укрнафта", друга - заволодіння коштами "Приватбанку" на понад 9,2 мільярда гривень, третя - заволодіння, за даними СБУ, 5,8 мільярда гривень у 2013-2014 роках шляхом махінацій із внесками у "Приватбанку".

2 вересня Шевченківський районний суд взяв Коломойського під варту на два місяці з альтернативою внесення пів мільярда гривень застави. 15 вересня після вручення третьої підозри суд збільшив розмір застави до понад 3,8 мільярда гривень.

25 вересня апеляційний суд не задовольнив скарги Коломойського, а також не дозволив ексміністру культури Олександру Ткаченку й ведучим "1+1" взяти його на поруки.

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