Коломойський передав корпоративні права на "1+1"

Ігор Коломойський на 5 років передав корпоративні права медіахолдингу в управління колективу в особі гендиректора компанії Ярослава Пахольчука. Бенефіціаром "1+1" він залишився.

Кінцевий бенефіціарний власник групи компаній 1+1 media Ігор Коломойський на п'ять років передав свої корпоративні права в медіахолдингу в управління колективу в особі генерального директора компанії Ярослава Пахольчука. Про це у четвер, 26 жовтня, повідомляється на сайті "плюсів".

Пахольчук матиме право від свого імені ухвалювати "будь-які необхідні рішення", крім відчуження або обтяження корпоративних прав, належних Коломойському, та отримання дивідендів.

Коломойський залишатиметься кінцевим бенефіціаром 1+1 media та матиме вирішальний вплив (контроль).

Рішення мотивували "необхідністю захисту та збереження принципів свободи слова, неупередженості та об'єктивного висвітлення подій, які є критично важливими факторами існування медіакомпанії в умовах великої війни".

У повідомленні додається, що "наразі Коломойський з об'єктивних причин не може повноцінно здійснювати свої повноваження".

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Коломойський - у СІЗО

З початку вересня Коломойський перебуває в слідчому ізоляторі (СІЗО) за трьома підозрами. Перша стосується заволодіння 570 мільйонами гривень компанії "Укрнафта", друга - заволодіння коштами "Приватбанку" на понад 9,2 мільярда гривень, третя - заволодіння 5,8 мільярда гривень.

24 жовтня суд відхилив його клопотання про зміну запобіжного заходу на домашній арешт через погіршення стану здоров'я та залишив його під вартою з можливістю внесення понад 3,8 мільярда гривень застави.

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