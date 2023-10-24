Коломойському відмовили у домашньому арешті

Суд у Києві залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою з можливістю застави, але водночас зобов'язав організувати йому медичне обстеження та забезпечити необхідне лікування.

Шевченківський районний суд Києва відхилив клопотання захисту бізнесмена Ігоря Коломойського про зміну запобіжного заходу на домашній арешт і залишив його під вартою з можливістю внесення застави. Про це у вівтрок, 24 жовтня, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

Зазначається, що у клопотанні захист зосередив увагу на тому, що під час перебування в ізоляторі СБУ у Коломойського погіршився стан здоров’я. "Адвокати порівняли показники стану здоров'я до утримання в ізоляторі і після, вони погіршилися. За їхніми словами, Коломойському не надавалися певні ліки, які він має вживати регулярно", - ідеться у повідомленні ЦПК у Telegram. У цій частині суд однак зобов’язав організувати Коломойському медичне обстеження та забезпечити необхідне лікування.

Про пом'якшення запобіжного заходу для бізнесмена суд просили залучені його адвокатами поручителі телеведуча Алла Мазур, народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Демченко та головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький.

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Три підозри і СІЗО

Правоохоронці вручили Коломойському уже три підозри. Перша стосується заволодіння 570 мільйонами гривень компанії "Укрнафта", друга - заволодіння коштами "Приватбанку" на понад 9,2 мільярда гривень, третя - заволодіння 5,8 мільярда гривень.

2 вересня Шевченківський районний суд взяв Коломойського під варту на два місяці з альтернативою внесення пів мільярда гривень застави. 15 вересня після вручення третьої підозри суд збільшив розмір застави до понад 3,8 мільярда гривень.

25 вересня апеляційний суд не задовольнив скарги Коломойського, а також не дозволив ексміністру культури Олександру Ткаченку й ведучим "1+1" взяти його на поруки.

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