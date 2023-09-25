ВАКС не став заарештовувати активи Коломойського - ЦПК

Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в арешті активів українського бізнесмена Ігоря Коломойського, повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції" (ЦПК).

"Активи, які раніше тимчасово арештовували НАБУ і САП, тепер хоч сьогодні можна продати або переписати, - написав голова правління ЦПК Віталій Шабунін у Facebook. - Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин, а суддя Ткаченко тримав у себе клопотання більш як 10 днів і відмовився його навіть розглядати".

У ЦПК припускають, що Ткаченко послався на так звані "правки Лозового" - норми, які дають змогу судам закривати справи, які відправили до суду після закінчення термінів розслідування.

Арешт Коломойського та його майна

НАБУ і САП після повідомлення 7 вересня про підозру колишньому кінцевому бенефіціару "ПриватБанку" Коломойському в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень скерували до ВАКС клопотання про накладення арешту на його майно.

Арешт на 48 годин було накладено на "частки в статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо або опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, зокрема акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 мільярда гривень, а також майже на 1 тисяч об'єктів нерухомого майна, понад 1,6 тисячі транспортних засобів і суден", нагадує агенція "Інтерфакс-Україна".

Ігор Коломойський отримав за останній час загалом вже три підозри від правоохоронців. Зокрема, його звинувачують у незаконному заволодінні 5,8 мільярда гривень у 2013-2014 роках.

2 вересня Шевченківський районний суд Києва арештував бізнесмена можливістю внесення застави розміром понад 500 мільйонів гривень. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання СБУ до 31 жовтня 2023 року. Захист Коломойського заявив, що не він не вноситиме заставу, але оскаржить арешт. Згодом розмір застави збільшили для звільнення суд збільшив до понад 3,8 мільярда гривень.