Суд оголосить рішення щодо запобіжного заходу Порошенку 19 січня

Печерський районний суд Києва так і не зміг ухвалити рішення щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президентові України, народному депутатові від фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку. Як оголосив представник суду пізно ввечері понеділка, 17 січня, рішення оголосять у середу, 19 січня.

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) та прокурори Офісу генерального прокурора вимагають арештувати Порошенка на час слідства з можливістю вийти під заставу в мільярд гривень. Вони підозрюють експрезидента у державній зраді та сприянні терористичній організації в рамках так званої "вугільної справи" - розслідування щодо постачання вугілля з непідконтрольних районів Донбасу у 2014-2015 роках.

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На думку правоохоронців, Порошенко вступив у злочинну змову з керівництвом РФ, самопроголошених "республік" і Віктором Медведчуком - тодішнім перемовником Служби безпеки України, а нині депутатом та одним із лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя", який з жовтня перебуває під домашнім арештом в рамках цієї справи. Головуючи на засіданні Ради національної безпеки і оборони на початку листопада 2014 руху, тодійшній президент нібито умисно заблокував закупівлю урядом вугілля для українських теплових електростанцій у Південно-Африканській республіці, щоб в подальшому сприяти укладанню угод із закупівлі палива в шахтах, що залишились під контролем сепаратистів, вважає слідство. За укладеними в грудні 2014 року багатомільярдними угодами державним шахтам з непідконтрольних територій було перераховано щонайменше 205 мільйонів гривень. Слідство вважає, що вони пішли на фінансування самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", які в Україні вважають терористичними організаціями.

Порошенко не вважає себе підозрюваним

Порошенко, який вранці у понеділок повернувся з місячного закордонного вояжу, категорично заперечує закиди слідчих і прокурорів. Його захисники відкидають навіть сам факт повідомлення депутатові про підозру - ДБР оприлюднило її 20 грудня 2021 року. "Документів, які наводить обвинувачення, недостатньо для повідомлення депутатові про підозру. Це повинна була зробити генеральна прокурорка Венедиктова, яка саме в цей день пішла у відпустку. Про цей факт навіть не повідомили голові Верховної Ради", - зазначав адвокат експрезидента Ілля Новіков.

У київському аеропорту "Жуляни" Порошенка зустрічали його прихильники

На його думку, у своїх обвинуваченнях прокурори лише перелічують відомі факти щодо вугільних угод 2014-2015 років, утім, ніяк не доводять злочинну змову чи умисел Порошенка. "Виходить, державна зрада - це підтримка пенсіонерів та шахтарів, які отримували зарплатню з цих грошей за вугілля? Чому слідчі пишуть у документах "ДНР" та "ЛНР"? Виходить, ці території для них не Україна", - обурювався сам Порошенко.

Після того, як стало відомо про те, що суд оголосить рішення щодо запобіжного заходу лише за два дні, Порошенко сказав: "Наша команда, як прийде до влади, розпочне з судової реформи". Протягом дня понеділка під Печерським судом зібрався мітинг з кількасот прихильників експрезидента.