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Суд арештував активи Марченко на 740 мільйонів гривень - СБУ

Євгенія Наконечна
1 год. тому

Рішенням суду заарештовані активи дружини ексдепутата Медведчука у семи підприємствах припортової інфраструктури на Одещині, повідомляє СБУ. Їх загальна вартість - 740 мільйонів гривень.

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Оксана Марченко в Москві (фото з архіву)
Оксана МарченкоФото: Alexei Golenishchev/TASS/dpa/picture alliance

Суд заарештував корпоративні права дружини підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата України Віктора Медведчука Оксани Марченко в семи підприємствах припортової інфраструктури на Одещині. Про це повідомив у п’ятницю, 2 червня, сайт Служби безпеки України (СБУ).

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"Мова йде про корпоративні права в АТ "Ексімнафтопродукт", ПрАТ "Синтез Ойл", ПрАТ "Синтез Транзит", ТОВ "Укрлоудсистем", АТ "Одеснафтопродукт", ПрАТ "Чорноморський паливний термінал" та ТОВ "Альбіон Коммодітіз", - ідеться в повідомленні. Як зазначається, Марченко володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 мільйонів гривень.

Арешт майна у подальшому дозволить передати його на користь держави, зауважили в спецслужбі.

Не перший арешт активів Марченко

Раніше вже було заарештовано майно Марченко на загальну суму понад сім мільярдів гривень у межах кримінального провадження за підозрою її у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Останній арешт відбувся 25 квітня. У лютому цього року слідчі СБУ повідомили Марченко про підозру в фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Нагадаємо, 12 квітня Великобританія оголосила запровадження санкцій щодо Оксани Марченко, а також низки родичів російських олігархів.

У вересні 2022 року Україна обміняла на Медведчука дві сотні військовополонених, зокрема й захисників "Азовсталі".

10 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський припинив громадянство Медведчука, а 13 січня депутати Верховної Ради позбавили мандатів Медведчука та низку інших проросійських нардепів.

Арешт Медведчука і можливий розкол в оточенні Путіна

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