Шторм у Румунії та Болгарії: знеструмлено сотні міст і сіл

Унаслідок рясних снігопадів у Чорноморському регіоні залишилися без електрики сотні населених пунктів, перервано дорожній рух. Повідомляється й про жертви.

Внаслідок сильних снігопадів та сніжних буревіїв на сході Румунії та Молдові знеструмлено сотні населених пунктів, перекрито рух на деяких національних автотрасах.

У Румунії у понеділок, 27 листопада, влада підвищила рівень метеорологічної загрози у східних регіонах Констанца, Тулча, Галац та Бреїла до червоного. Міністр енергетики Себастьян Бурдужа повідомив AP, що відключення електроенергії було зафіксовано у понад 400 населених пунктах країни. Загалом 250 тисяч споживачів лишилися без електроенергії, пише dpa. Крім того, призупинили роботу порт Констанца та інші чорноморські порти Румунії.

У Молдові 26 листопада негода призвела до загибелі 40-річного чоловіка, автомобіль якого вилетів із дороги та врізався у дерево, повідомила національна поліція країни. Заява поліції містить також заклик до громадян утриматися від поїздок "без потреби".

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У Болгарії теж є загиблі

Тим часом у Болгарії потужний сніжний шторм спричинив рясні снігопади, внаслідок чого було оголошено надзвичайний стан на більшій частині країни. За словами прем'єр-міністра Миколи Денкова, понад 1000 населених пунктів - переважно на північному сході країни - 26 листопада залишилися без електропостачання. Внаслідок сильного вітру перекрито дороги, різко зросла кількість ДТП, повалено дерева та пошкоджено лінії електропередачі, зазначив Денков.

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За останню добу в Болгарії під час сніжної бурі загинули в ДТП двоє людей, поранено 36, передає AP. Ще одна людина загинула у Казанлику. Одного безхатченка знайдено мертвим біля сміттєвих баків, зазначив телеканал "Нова". У Софії також були зафіксовані збої електропостачання внаслідок пошкоджених ліній електропередач, пишуть болгарські ЗМІ.

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Внаслідок негоди перервано залізничне сполучення між Варною та Софією. В аеропорту Варни скасовано багато міжнародних рейсів, а в повітряній гавані Софії фіксують значні запізнення рейсів.