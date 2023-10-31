Столтенберг засудив ХАМАС і звернувся до Ізраїлю

Ізраїль має діяти в Секторі Гази у рамках міжнародного права, щоб захистити життя цивільних, наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг засудив напад на Ізраїль з боку палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС (визнане терористичною організацією в Ізраїлі, США, ЄС та Німеччині. - Ред.). відповідну заяву він зробив у вівторок, 31 жовтня, виступаючи перед парламентарями Північної Європи в норвезькій столиці Осло.

"Ми засуджуємо терористичні атаки ХАМАСу проти Ізраїлю", - цитує Столтенберга агенція Reuters. Водночас він закликав Ізраїль діяти в Секторі Гази у рамках міжнародного права. "Щоб життя цивільних були захищені і щоб гуманітарна допомога доставлялася до Гази", - додав генсек.

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Також Столтенберг закликав не допустити переростання війни масштабніший регіональний конфлікт. "Іран, Хезболла та інші не повинні скористатися ситуацію. Страждання останніх тижнів нагадують нам, що ми не повинні відмовлятися від роботи для сталого, мирного політичного вирішення конфлікту", - наголосив він.

Катар: Робота над звільненням заручників ХАМАСу триває

Тим часом триває робота над звільненням заручників, утримуваних бойовиками ХАМАС, повідомив прем'єр-міністр Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані. Про це він заявив міністру закордонних справ Таїланду Парнпрі Бахіддхі-Нукарі, який перебуває з візитом у Катарі задля переговорів щодо звільнення тайців, взятих у заручники ХАМАСом, пише агенція AFP. За даними міністерства закордонних справ Таїланду, із понад 230 заручників, які утримуються в Секторі Гази, 22 є тайцями.

Своєю чергою, речник військового крила ХАМАСу - "бригади "Аль-Кассам" - Абу Убайда заявив у соцмережі Telegram про намір найближчими днями звільнити низку іноземних полонених.

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Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАСу вчинили масштабний терористичний напад на Ізраїль і влаштували наймасовішу розправу над цивільними за всю історію сучасної ізраїльської держави. За попередніми даними, тоді загинули понад 1400 людей. Терористи також захопили понад 200 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Відтоді Ізраїль завдає масованих авіаударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під контролем ХАМАСу, та проводить обмежені наземні операції проти бойовиків.