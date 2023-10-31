Сектор Гази. Виїхати не можуть навіть іноземці

У відповідь на напад ХАМАСу Ізраїль четвертий тиждень продовжує завдавати ударів по ймовірних позиціях терористів у Секторі Гази. Мирні жителі в розпачі, адже не можуть залишити заблоковану територію.

Щодня Асія Матхур чекає на дзвінок, коли їй повідомлять, що можна виїхати із Сектора Гази до Єгипту через контрольно-пропускний пункт Рафах. Асія - мати двох маленьких дітей - палестинка з канадським паспортом, яка з 2014 року живе в Газі. "Два тижні тому мені зателефонували з Канади. І сказали, що пропускний пункт Рафах буде відкритий, що ми повинні виїхати туди під власну відповідальність", - розповідає Матхур телефоном DW. Але вже за кілька годин її сподівання не справдилися: кордон було закрито, його і досі не відкрили. Відтоді Матхур перебуває в Рафасі. "Ми відчуваємо, що нас усі залишили, нам ніхто не допомагає", - каже жінка.

Не випускають нікого, навіть з іноземними паспортами

Асія Матхур - не єдина, хто перебуває в такій ситуації. Минулої середи в Білому домі заявили, що президент Джо Байден знову шукав можливість обговорити з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху питання щодо безпечного виїзду із Сектора Гази іноземних громадян і палестинців, які мають подвійне громадянство. Але досі жодній країні так і не вдалося забрати звідти своїх громадян чи осіб з подвійним громадянством.

За словами офіційних представників Німеччини, кілька сотень людей, які мають німецькі паспорти, перебувають у Секторі Гази, у більшості з них - подвійне громадянство. Точної кількості при цьому німецькі відомства не називають.

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Вибухи у Секторі Гази Фото: Abed Khaled/AP Photo/picture alliance

Закриті кордони, обстріли і наземна операція

Три тижні тому Ізраїль закрив кордони з Сектором Гази. Прикордонний перехід Рафах між Сектором Гази та Єгиптом також закритий. Лише кільком вантажівкам від гуманітарних організацій було дозволено з минулого тижня доставити на південь Сектора Гази терміново необхідні харчі та медикаменти.

Блокування Сектора Гази стало реакцією Ізраїлю на масштабний терористичний напад бойовиків ХАМАСу 7 жовтня, коли терористи проникли на територію Ізраїлю. Під час цього нападу бойовики ХАМАСу вбили 1400 ізраїльтян, понад 200 - взяли в заручники та вивезли на територію Сектора Гази. ХАМАС прийшов до влади в Секторі Гази 2007 року. Цей рух визнано терористичною організацією в Ізраїлі, ЄС, Німеччині, США та низці інших країн Заходу, а також в деяких арабських країнах. Однією з проголошуваних терористами ХАМАСу цілей є знищення держави Ізраїль.

З моменту терористичного нападу армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) регулярно завдає ударів у відповідь по ймовірних об'єктах ХАМАСу, насамперед на півночі Сектора Гази. Ізраїльські військові неодноразово закликали місцевих цивільних залишити територію півночі Сектора Гази і тимчасово переміститися в південну частину ексклаву. Внаслідок бойових дій ізраїльтян, як стверджує ХАМАС, загинуло понад 7000 людей. Минулими вихідними Нетаньяху заявив, що почалася "друга фаза" операції в Газі. Йдеться про наземну операцію ізраїльської армії, метою якої є звільнення заручників і знищення ХАМАСу.

Асія Матхур та її сім'я мешкає північніше від міста Гази, поблизу кордону з Ізраїлем. Коли почалася теперішня війна Ізраїлю з ХАМАСом, Асія разом зі своїми рідними переїхала в центр Гази. Раніше ця частина міста навіть під час обстрілів вважалася відносно безпечною. Але цього разу ізраїльські військові повідомили, що всі люди, які перебувають у готелі, мають бути евакуйовані. Усі гості готелю, як і жителі північної частини Сектора Гази, мають евакуюватися на південь.

Разом із десятками тисяч жителів Гази Матхур зі своєю родиною вирушила в Рафах, де зупинилася у своїх рідних. Але в безпеці там вона не почувається. "Остання ніч була просто пеклом. Це була найстрашніша ніч відтоді, як ми прибули в Рафах, - розповіла Матхур DW минулої п'ятниці. - Танки вели обстріл безперервно. Неподалік вибухнула бомба і від вибуху трусило весь будинок. Ви можете уявити, як сильно ми боялися".

Вибухи у Секторі Гази Фото: Abed Khaled/AP Photo/picture alliance

Але й рішення, яке їй доведеться ухвалити, якщо кордон відкриється, лякає Матхур не менше. Адже в списках тих, хто може евакуюватися, є лише іноземці та ті, у кого подвійне громадянство, а також їхні найближчі родичі. Багато хто з її друзів і близьких не належать до цього переліку: "Я почуваюся погано, тому що мене запитують про моє подвійне громадянство", - каже Матхур. Вона також запитує: "А що буде з іншими людьми? Чому світ не звертає на них уваги?".

"Усі наші думки з тими, хто в Газі"

У старому місті в Східному Єрусалимі палестинський кухар Іззельдін Бухарі чекає новин від своєї сестри та інших родичів, які живуть у Газі. Східний Єрусалим розташований за 100 км від кордону із Сектором Гази. Але східна частина Єрусалима, анексована Ізраїлем, видається неначе розташованою на іншій планеті.

"Ми всі дуже сильно переживаємо через те, що відбувається в Газі. Усі наші думки про це", - каже Бухарі. Щоранку о сьомій годині Бухарі чекає, коли зателефонують його родичі: "Це дуже тривожний час. Очікування позбавляє тебе сил і нервів. І не думати про це неможливо".

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Більша частина його родини з боку матері живе в Газі, розповідає DW Бухарі телефоном. Ось уже 16 років він не може їх відвідати. Ізраїль і частково також Єгипет закрили кордони із Сектором Гази. Для палестинців зі Східного Єрусалима або з окупованого Ізраїлем Західного берега річки Йордан складно отримати дозвіл Ізраїлю для поїздки в Сектор Гази.

Сім'я Іззельдіна Бухарі донедавна мешкала в Рималі - в одному з благополучних кварталів у центрі міста Газа, який, згідно з останніми повідомленнями, дуже сильно постраждав унаслідок нинішніх воєнних дій. "Мою тітку вбили в Рималі. Вона тричі намагалася звідти виїхати, але на вулицях було багато заворушень, і їй довелося щоразу повертатися додому. Люди переходять з місця на місце в надії знайти безпечніше житло", - розповідає Бухарі.

Ізраїльські танки наближаються до північної частини Сектора Гази Фото: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Більша частина його рідних у Секторі Гази переїхала в південну частину. Але тривога залишається, адже стало складніше підтримувати з ними контакт. Через дефіцит електрики та зруйновану комунікаційну інфраструктуру зв'язок дуже слабкий. "У моєї сестри кілька різних SIM-карт. Вона пробує телефонувати в різний час доби. Спочатку нам було легше тримати зв'язок, але ми маємо й надалі пробувати", - розповів Бухарі у розмові з DW у п'ятницю. У ніч на суботу ізраїльська армія почала розширювати свою наземну операцію. Після цього телефонний зв'язок та інтернет майже повністю перервався.

Але зв'язок був нестабільним уже за день до цього, коли Асія Матхур розмовляла з DW телефоном із Рафаха. Уже тоді їй було зрозуміло, що життя в Газі, те, що було колись, назавжди залишилося в минулому. "Усе, на що ми зараз ще можемо сподіватися, це залишитися живими", - розповіла вона.

Як виглядають тунелі ХАМАСу To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video