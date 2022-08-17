Столтенберг закликає Росію негайдо допустити МАГАТЕ до Запорізької АЕС

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію негайно надати доступ делегації МАГАТЕ до Запорізької АЕС, яка з березня перебуває під контролем сил РФ, для оцінки безпекової ситуації на станції. Про це він заявив у середу, 17 серпня, під час пресконференції у Брюсселі.

"Потрібно негайно надати можливість Міжнародному агентству з атомної енергії для інспекції (на ЗАЕС - Ред.) та забезпечити відведення всіх російських сил", - цитує генсека НАТО агенція AFP.

Захоплення ЗАЕС російськими військовими "становить серйозну загрозу безпеці цього об'єкта та підвищує ризик ядерної аварії", наголосив він. Це, за його словами, ставить під загрозу як жителів України, так і сусідніх країн, а також всю міжнародну спільноту.

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Посилення обстрілів ЗАЕС

Протягом останніх кількох тижнів посилилися обстріли ЗАЕС. Росія та Україна звинувачують одна одну у провокаціях, що несуть ризики порушення норм радіаційної та пожежної безпеки на ядерному об'єкті.

У національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" повідомляють про пошкодження азотно-кисневої станції, об'єднаного допоміжного корпуса, насосної станції стоків та пожежної частини. Там кажуть, що існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.

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Міжнародна реакція на ядерну загрозу

Міжнародна спільнота неодноразово наголошувала на серйозності наслідків, які можуть нести пошкодження на ЗАЕС та закликала Росію негайно вивести війська з об'єкта. Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив серйозне занепокоєння через обстріл Запорізької АЕС, заявивши, що існує "цілком реальний ризик" ядерної катастрофи.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав будь-яку атаку на атомну електростанцію "самогубством" і висловив надію, що МАГАТЕ отримає доступ до об'єкта.

У зв'язку із складною ситуацією на АЕС президент України Володимир Зеленський закликав до більш рішучої міжнародної відповіді на "російський ядерний терор".