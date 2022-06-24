Статус кандидата в ЄС: Зеленський очікує від Ради євроінтеграційних законів

Президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднили вранці п'ятниці, 24 червня, спільне відеозвернення, в якому пояснили, що означає набуття Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

"Україна в майбутньому стане членом ЄС. Від сьогодні це закріплено на офіційному рівні. Статус кандидата - це обов'язковий етап, який проходила більшість країн", - сказав Зеленський.

Стефанчук назвав отримання статусу кандидата "визнанням досягнень у становленні зрілого демократичного європейського суспільства, міцності інституцій, які продовжують ефективно працювати навіть в умовах повномасштабної війни".

Шмигаль назвав подію "високою оцінкою ринкових перетворень", завдяки яким Україна інтегрувалася до економіки ЄС в енергетиці, цифровій сфері, митниці тощо.

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Доступ до нових програм фінансової підтримки ЄС

Прем'єр-міністр пояснив, що набуття статусу кандидата в члени Євросоюзу дає доступ до нових програм фінансової підтримки. "Це інвестиції, проєкти, робочі місця, підтримка повоєнного відновлення", - додав він.

За його словами, зі здобуттям статусу Україна зможе впливати на формування галузевих політик ЄС, а відносини з Євросоюзом перейдуть від політики сусідства до політики розширення.

Зеленський: Попереду багато роботи

Зеленський зауважив, що тепер Україна зможе долучатися до роботи окремих органів і нових програм ЄС, доступ до яких обмежений для третіх країн.

Водночас він наголосив, що попереду багато роботи - втілення законодавства, норм та правил блоку. "Уряд розробить відповідну дорожню карту. Наступні кроки відомі: ми маємо рекомендації Європейської комісії. Від Верховної Ради України очікуємо в пріоритетному порядку схвалення євроінтеграційних законів", - сказав він.

Нагадаємо, що Єврокомісія рекомендувала визнати Україну кандидатом на вступ до ЄС, але при цьому запропонувала сім умов, які Києву треба буде виконати після отримання цього статусу.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вже заявляла, що Україна планує виконати вимоги Єврокомісії до кінця року. Вона також вважає, що вважає, що Україна може стати членом ЄС протягом кількох років, а не десятиліть, як прогнозують деякі європейські посадовці. На її думку, це може зайняти від двох до 10 років.