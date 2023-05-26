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Neuralink - компанія Маска з розробки нейрочіпа
Фото: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance
ТехнологіїСполучені Штати Америки

Стартапу Маска дозволили тестувати на людях чіпи для мозку

Сергій Ромашенко
2 год. тому

Проєкт компанії Neuralink передбачає встановлення нейрочіпа. Набір охочих брати участь у клінічних випробуваннях розпочнеться найближчим часом.

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Компанія американського бізнесмена Ілона Маска Neuralink, що створює чіпи для мозку, отримала дозвіл проводити клінічні випробування. "Ми раді повідомити, що отримали дозвіл FDA (Food and Drug Administration, Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів - Ред.) на запуск нашого першого клінічного дослідження на людях", - повідомила Neuralink у мікроблозі Twitter у п'ятницю, 26 травня.

У повідомленні висловлено впевненість у тому, що технологія Neuralink лозволить допомогти багатьом людям. Компанія також повідомила, що набір охочих брати участь у перших клінічних випробуваннях ще не розпочато, але додаткова інформація буде оприлюднена найближчим часом.

На початку березня агентство Reuters, посилаючись на нинішніх і колишніх співробітників Neuralink, повідомляло, що FDA відмовило Маску і його компанії в проханні випробовувати чіпи на людях. Агентство тоді позначило десятки проблем, які компанія має вирішити, перш ніж проводити досліди.

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Передача сигналів мозку по Bluetooth

Neuralink - компанія Маска з розробки нейрочіпа. Він дасть змогу передавати сигнали мозку за допомогою Bluetooth. Таким чином, завдяки цьому можна буде безпосередньо керувати комп'ютером або смартфоном. Передбачається, що капсула-приймач буде кріпитися за вухом, як слуховий апарат. Від неї до мозку йтимуть ниткоподібні електроди. Загалом у мозок мають імплантувати до 1500 електродів, кожен з яких у чотири рази тонший за людську волосину.

За словами Маска, чип дасть змогу контролювати гормони, справлятися з тривожністю і навіть змусити мозок працювати ефективніше. Перші випробування, які вже проведені на щурах і мавпах, були успішними, стверджував підприємець.

У грудні Reuters повідомляв про розслідування щодо Neuralink через скарги на жорстоке поводження з тваринами. Співробітники компанії стверджували, що випробування на тваринах проводяться поспіхом і призводять до їхніх страждань і загибелі. У розпорядженні агентства опинилися десятки документів Neuralink, які свідчать про те, що невдалі тести доводилося повторювати, що збільшувало кількість тварин, яких тестували і вбивали під час експериментів.

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