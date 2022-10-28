Штайнмаєр: Німеччина та РФ сьогодні протистоять одна одній

Франк-Вальтер Штайнмайєр виступив з програмною промовою. Протистояти порушенню права Росією і скоротити залежність від режиму, який відправляє танки проти сусідньої країни, - на користь Німеччини і партнерів, заявив він.

Німеччині необхідно відмовитися від старих зразків мислення та надій, особливо щодо Росії. Про це заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), виступаючи з програмною промовою у Берліні в п'ятницю, 28 жовтня.

За його словами, мирне виведення радянських військ з НДР і возз'єднання Німеччини "подарували багато надій на мирне майбутнє". "Ця надія була і в мене, вона давала мені стимул для роботи протягом багатьох років", - сказав президент Німеччини. Однак, якщо поглянути на сьогоднішню Росію, місця для старих мрій не залишається, зазначив він.

"Наші країни сьогодні протистоять одна одній", - заявив Штайнмаєр, маючи на увазі війну Росії проти України та позицію Німеччини щодо неї. Військове вторгнення РФ в Україну він назвав "нападом на право, на принципи відмови від насильства та недоторканності кордонів". "По суті, це напад на все, що відстоюємо ми, німці", - констатував Штайнмаєр.

Він вважає, що ті, хто, знизуючи плечима, запитують, яка Німеччині справа до цієї війни, говорять "безвідповідально, але головне - забувши історію". "З таким ставленням ми, німці, зазнаємо в Європі провалу, таке ставлення - неправильне!", - наголосив Штайнмаєр.

Підтримка Німеччиною санкцій щодо Росії

Штайнмайєр повідомив, що йог часто запитують, чому Німеччина має нести тягар через війну, яка йде в іншій країні, і чи не може Берлін відмовитися від санкцій проти РФ. За його словами, він не збирається відмахуватися від подібних питань, оскільки побоювання, які ховаються за ними, - реальні. "Але що стало б альтернативою санкціям? Байдуже спостерігати за цим злочинним нападом? Просто поводитися так, ніби нічого не сталося?", - поставив він зустрічне запитання.

На думку Штайнмайєра, протистояти порушенню права Росією - на користь Німеччини та її партнерів. "У наших інтересах позбутися залежності від режиму, який відправляє танки проти сусідньої держави і використовує енергію як зброю. У наших інтересах захистити себе і скоротити свою вразливість", - зазначив він.

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"Епоха зустрічного вітру"

За словами Штайнмаєра, час до 24 лютого 2022 року був "епохою з попутним вітром", і Німеччина зуміла отримати вигоду з "дивідендів" цього мирного часу. "Дивіденди мирного часу вичерпані. Для Німеччини настає епоха зустрічного вітру", заявив він.

Штайнмаєр зазначив, що в цей період Німеччина зможе розраховувати на свою економіку, наукові дослідження, сильні підприємства та державу, а також на "великий та сильний центр суспільства". Водночас він попередив, що німцям буде потрібна "воля до самоствердження і сила до самообмеження".

Іншим важливим чинником у "нову епоху", за словами президента ФРН, має стати "воля і сила для протистояння". Зокрема, Штайнмаєр наголосив на ролі сильного і добре озброєного Бундесверу (німецьких збройних сил. - Ред.) та готовності Німеччини виступити відповідальним партнером у Північноатлантичному альянсі (НАТО) і Європі.

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"Заможні громадяни мають допомогти"

Президент ФРН звернувся до громадян Німеччини зі словами: "Можливо, за часів з попутним вітром і можна було прожити, не вносячи великого особистого внеску. Мабуть, можна було собі дозволити надати право іншим займатися політикою. Сьогодні це більше не так. Німеччина, наша країна, потребує вашої волі до змін, потребує вашого внеску в спільну справу, щоб ми могли досягти поставленої мети".

Штайнмаєр зазначив, що найближчими роками людям у Німеччині доведеться миритися з обмеженнями, проте держава не залишить їх на самоті. На його думку, заможні громадяни зараз мають допомогти з фінансуванням заходів щодо зняття тягаря з населення. "Вражаючі пакети заходів для зняття навантаження є важливими, але не менш важливою є і справедливість при розподілі тягаря", - попередив він.