США запровадили санкції проти Портнова і Тупицького

США запровадили санкції проти заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова та колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького, законність звільнення якого президентом Володимиром Зеленським розглядається в суді. Про це у четвер, 9 грудня, повідомили міністерство фінансів і Державний департамент США.

Обмежувальні заходи запроваджені в міжнародний день боротьби з корупцією.

Санцкції проти Портнова

Як зазначається на сайті мінфіну США, підставою для внесення Портнова і "Благодійної організації "Фонд Андрія Портнова" стала корупція. "Завдяки хабарництву він налагодив зв'язки з судовим та правоохоронним апаратом України. Широко відомий як судовий посередник, Портнов звинувачувався у використанні свого впливу з метою купівлі доступу та рішень в українських судах, а також у підриві зусиль щодо реформування", - йдеться у повідомленні.

Андрій Портнов

Зазначається також, що "станом на 2019 рік Портнов намагався контролювати українську судову систему, вплинути на пов'язане з нею законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади та купувати судові рішення". За даними американського мінфіну, у середині 2019 року Портнов вступив у змову з українським високопосадовцем, аби сформувати вищі юридичні інститути країни у своїх інтересах і вплинути на Конституційний суд України. "Крім того, Портнов був залучений до спроби вплинути на генерального прокурора України", - йдеться у повідомленні.

Також йдеться, що Портнов прямо чи опосередковано причетний до незаконного привласнення державних активів, експропріації приватних активів для особистої вигоди, корупції чи хабарництвом. У повідомленні мінфіну вказані особисті дані Портнова, зокрема дата і місце народження, а також номери національного і закордонного паспортів.

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Мінфін вирішив заблокувати активи Портнова і заборонити здійснювати з ними будь-які операції на території США. Також блокується робота будь-яких організацій, які на 50 відсотків і більше належать Портнову.

Санкції проти Тупицького

Олександр Тупицький

У свою чергу на сайті Держдепу вказано, що через "значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабара під час служби в українській судовій системі" санкції запроваджені щодо Тупицького, а також його дружини Ольги. Сім'ї Тупицьких Держдеп заборонив в'їзд до США.

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Нагадаємо, що в березні США запровадили санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського та його родини. У січні США запровадили обмежувальні заходи проти семи українців за втручання в американські вибори, зокрема проти депутата Верховної Ради Олександра Дубінського. У вересні 2020 року через спроби впливу на виборчий процес США внесли до санкційного списку Андрія Деркача, народного депутата України, та трьох громадян Росії.