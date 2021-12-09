США запровадили санкції проти Портнова і Тупицького

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Під санкції США через "корупційні дії" потрапили колишні заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов і глава Конституційного суду Олександр Тупицький.
США запровадили санкції проти заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова та колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького, законність звільнення якого президентом Володимиром Зеленським розглядається в суді. Про це у четвер, 9 грудня, повідомили міністерство фінансів і Державний департамент США.
Обмежувальні заходи запроваджені в міжнародний день боротьби з корупцією.
Як зазначається на сайті мінфіну США, підставою для внесення Портнова і "Благодійної організації "Фонд Андрія Портнова" стала корупція. "Завдяки хабарництву він налагодив зв'язки з судовим та правоохоронним апаратом України. Широко відомий як судовий посередник, Портнов звинувачувався у використанні свого впливу з метою купівлі доступу та рішень в українських судах, а також у підриві зусиль щодо реформування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що "станом на 2019 рік Портнов намагався контролювати українську судову систему, вплинути на пов'язане з нею законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади та купувати судові рішення". За даними американського мінфіну, у середині 2019 року Портнов вступив у змову з українським високопосадовцем, аби сформувати вищі юридичні інститути країни у своїх інтересах і вплинути на Конституційний суд України. "Крім того, Портнов був залучений до спроби вплинути на генерального прокурора України", - йдеться у повідомленні.
Також йдеться, що Портнов прямо чи опосередковано причетний до незаконного привласнення державних активів, експропріації приватних активів для особистої вигоди, корупції чи хабарництвом. У повідомленні мінфіну вказані особисті дані Портнова, зокрема дата і місце народження, а також номери національного і закордонного паспортів.
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Мінфін вирішив заблокувати активи Портнова і заборонити здійснювати з ними будь-які операції на території США. Також блокується робота будь-яких організацій, які на 50 відсотків і більше належать Портнову.
У свою чергу на сайті Держдепу вказано, що через "значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабара під час служби в українській судовій системі" санкції запроваджені щодо Тупицького, а також його дружини Ольги. Сім'ї Тупицьких Держдеп заборонив в'їзд до США.
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Нагадаємо, що в березні США запровадили санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського та його родини. У січні США запровадили обмежувальні заходи проти семи українців за втручання в американські вибори, зокрема проти депутата Верховної Ради Олександра Дубінського. У вересні 2020 року через спроби впливу на виборчий процес США внесли до санкційного списку Андрія Деркача, народного депутата України, та трьох громадян Росії.