 США відкриють наземні кордони для вакцинованих туристів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2021

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Новини

США відкриють наземні кордони для вакцинованих туристів

Сполучені Штати з листопада відкриють сухопутні кордони з Канадою і Мексикою для громадян, які отримали повний курс щеплення від COVID-19. Також послаблять обмеження перетину повітряного кордону.

США послаблять обмеження для туристів, які в'їжджають через наземні пункти пропуску й поромні переправи

США послаблять обмеження для туристів, які в'їжджають через наземні пункти пропуску й поромні переправи

Сполучені Штати Америки з листопада відкриють наземні кордони для вакцинованих іноземців.  Про це повідомив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас у вівторок, 12 жовтня.

Відкриються сухопутні пункти пропуску, поромні переправи й залізничне сполучення, які протягом останніх понад півтора року працювали зі значними обмеженнями - дозволялися лише поїздки, що здійснюються з вагомих підстав.

За словами Майоркаса, наступного місяця США "дозволять подорожнім з Мексики й Канади, які повністю вакцинувалися від COVID-19, здійснювати необов'язкові поїздки до Сполучених Штатів, зокрема, приїздити в гості до друзів чи родичів, або з туристичною метою".

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Також очільник міністерства внутрішньої безпеки США зазначив, з січня 2022 року довідку про повну вакцинацію вимагатимуть і для поїздок, що здійснюються з вагомих підстав. Це стосуватиметься, зокрема, водіїв-далекобійників, студентів і медичних працівників.

США відкриваються для туристів

Минулого місяця Сполучені Штати оголосили, що з листопада відкриють повітряні кордони для повністю вакцинованих іноземців з 33 країн. Це стосується країн Шенгенської зони, Великобритані, Ірландії, Китаю, Індії, Ірану, Бразилії, ПАР. Тим, хто не має щеплення, потрібно буде здати тест на коронавірус до поїздки і після прибуття в США. Центри з контролю та профілактики захворювань США раніше заявляли, що держава визнаватиме всі вакцини, затверджені ВООЗ.

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Заборону на в'їзд до Сполучених Штатів ухвалила адміністрація Дональда Трампа в березні 2020 року. Громадяни України нині можуть потрапити до США літаком за наявності негативного тесту, зробленого за 72 години до поїздки, або довідки про одужання від коронавірусу.

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Посилання в інтернеті

Заява міністра внутрішньої безпеки США

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