 США починають відправляти мігрантів, що прибули до Техасу, назад до Гаїті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2021

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США починають відправляти мігрантів, що прибули до Техасу, назад до Гаїті

Мігрантів з Гаїті, що прибувають до США через американсько-мексиканський кордон, відправлятимуть назад на батьківщину.

Гаїтянські мігранти на американсько-мексиканському кордоні

Мігранти на американсько-мексиканському кордоні

США почали відправляти гаїтянських мігрантів, які масово прибувають до Техасу з Мексики, назад на батьківщину. Про це в неділю, 19 вересня, повідомило агентство AP. За словами американського посадовця, який побажав залишитися неназваним, цього дня з Сан-Антоніо до столиці Гаїті Порт-о-Пренса вилетіли три літаки з мігрантами.

Напередодні міністерство національної безпеки США повідомило, що 17 вересня перевезло близько 2000 мігрантів з табору в техаському місті Дель-Ріо до інших міст, де їх буде ідентифіковано. За даними міністерства, 20 вересня до Дель-Ріо прибудуть 400 агентів, які мають допомогти подолати цю кризу.

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Як повідомлялося, більше 14 тисяч мігрантів зібралися під мостом у Мексиці на кордоні США біля техаського містечка Дель-Ріо. Більшість з них, за даними ЗМІ, походять з Гаїті.

Чимало мігрантів, які зараз отаборилися в Дель-Ріо, раніше роками жили в інших країнах Латинської Америки. Втім, коли економічна ситуація в цих країнах погіршилася, вони стали шукати притулку в США. За словами гаїтянців, нещодавній землетрус та вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза, ще більше погіршили ситуацію в їхній країні.

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