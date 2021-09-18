 Понад 10 тисяч мігрантів таборяться на кордоні Мексики і США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2021

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Новини

Понад 10 тисяч мігрантів таборяться на кордоні Мексики і США

На початку тижня ще близько двох тисяч людей перетнули кордон зі США в Техасі через річку Ріо-Гранде. Більшість мігрантів походять з Гаїті.

Мігранти стоять біля мосту між Мексикою та США

Мігранти стоять біля мосту між Мексикою та США

Більше 10 тисяч мігрантів зібралися під мостом у Мексиці на кордоні США біля техаського містечка Дель-Ріо. На початку тижня ще близько двох тисяч людей перетнули кордон Мексики зі США через річку Ріо​​-Гранде, повідомив у п'ятницю, 17 вересня, мер Дель-Ріо Бруно Лозано. Він припускає, що варто чекати ще на тисячі людей. За його словами, більшість з них родом з Гаїті, передає агенція AFP.

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Лозано оголосив надзвичайний стан у місті і закрив міст через річку на кордоні. Тепер мігрантам на цій території загрожує гуманітарна катастрофа, вважає Лозано. "Є жінки, які народжують, люди, які втрачають свідомість через температуру, вони трохи агресивні, і це нормально після всіх цих днів спеки", - сказав мер виданню Texas Tribune.

Своєю чергою американські прикордонники заявили, що збільшили свій штат, щоб "безпечно, гуманно та впорядковано" впоратися з ситуацією. Мігрантам роздавали питну воду, рушники, а також портативні туалети.

Наплив мігрантів з боку Мексики

Зважаючи на чинні правила через пандемію коронавірусу, американські прикордонники у більшості випадків відхиляють заяви про право на перебування в США і не пропускають переважну більшість мігрантів, які прибувають до кордону.

Однак 16 вересня федеральний суддя в США постановив, що влада більше не може відмовляти і відправляти сім'ї назад без додаткових пояснень. Наступного дня уряд США оскаржив це рішення.

Вже декілька місяців республіканці звинувачують адміністрацію президента США Джо Байдена у "провокуванні міграційної кризи" через те, що він послабив жорсткі заходи з охорони кордону, ухвалені його попередником республіканцем Дональдом Трампом. Понад 1,3 мільйона мігрантів прибули на кордон Мексики і США з часу вступу Байдена на посаду президента США, що є найбільшим показником за останні 20 років. Варто нагадати, що люди намагалися потрапити до США ще раніше, зокрема під час правління Трампа.

У свою чергу, в адміністрації Байдена неодноразово закликали людей не намагатися перетнути кордон США. Зокрема, ще у червні віцепрезидентка Камала Харріс звернулась до мігрантів у Гватемалі із закликом "не приїжджати" на кордон між Мексикою і США і не намагатися потрапити до Сполучених Штатів. 

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