Гватемала не впустила кілька тисяч мігрантів з Гондурасу, які прямують до США

Гватемальська поліція відтіснила від кордону країни близько шість тисяч мігрантів з Гондурасу, які хочуть дістатися США. У неділю, 17 січня, підрозділи поліції та армії оточили натовп мігрантів поблизу населеного пункту Вадо Хондо, повідомляє інформагенція AFP. Утім, одразу зупинити мігрантів не вдалося, після чого сили безпеки застосували сльозогінний газ та відтіснили колону людей приблизно на 200 метрів.

Ввечері 15 січня перша група мігрантів з Гондурасу прорвалася через кордон до Гватемали, а наступного дня в країну пройшли ще кілька тисяч людей. Прикордонники заявили, що не застосовували силу, аби зупинити людей, оскільки серед них було багато сімей з малими дітьми.

Прикордонники лише перевіряли документи та вимагали негативний тест на коронавірус, але зрештою пропустили всіх. Станом на вечір 16 січня кордон з Гватемалою, за оцінкою влади країни, перетнули дев'ять тисяч людей з Гондурасу.

Поліція застосувала проти мігрантів сльозогінний газ

Уряд Гватемали закликав владу Гондурасу вжити превентивних заходів для стримування масової еміграції жителів країни. Самі мігранти заявляють, що рятуються від бідності та безробіття, а також від насильства з боку банд у Гондурасі. Вони покладають надії на те, що адміністрація нового президента США Джо Байдена проводитиме м'якшу політику щодо мігрантів.

Минулого тижня американський уряд закликав мігрантів не "витрачати свій час і гроші", щоб потрапити в США. Глава прикордонно-митної служби США Марк Морган заявив, що адміністрація Байдена не відкриватиме своїх кордонів для мігрантів із Центральної Америки. Про вжиття заходів, аби не допустити пересування мігрантів, заявила і влада Мексики.

Кілька караванів мігрантів з Центральної Америки намагалися потрапити до США восени 2018 року. Багатьом вдалося навіть дістатися мексикансько-американського кордону. Утім, посилені заходи з охорони кордону як з боку влади США, так і Мексики, змусили переважну більшість з них повернутися на батьківщину.