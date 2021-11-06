 Süddeutsche Zeitung: США тиснуть на Німеччину через Росію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2021

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Süddeutsche Zeitung: США тиснуть на Німеччину через Росію

Вашингтон звернувся до Брюсселя, Берліна, Парижа та Лондона, застерігаючи про небезпеку ескалації конфлікту між РФ та Україною, пише німецька Süddeutsche Zeitung. Ідеться про "Північний потік-2".

Логотип газопроводу Північний потік-2

США хочуть, щоб ФРН використовувала "Північний потік-2" як важіль тиску, пише німецька преса

Упродовж останніх днів Сполучені Штати Америки за допомогою дипломатичних каналів попередили Німеччину та інших союзників про небезпеку ескалації конфлікту між Росією та Україною. Про це пише німецька газета Süddeutsche Zeitung у суботу, 6 листопада, посилаючись на власні джерела. Згідно з інформацією, яка є у розпорядженні видання, США звернулися до Європейської зовнішньополітичної служби, а також до міністерств закордонних справ у Берліні, Парижі та Лондоні.

У Берліні Вашингтон чинить тиск як на уряд Анґели Меркель (Angela Merkel), що тимчасово зберігає свої повноваження, так і на можливу "світлофорну" коаліцію на чолі з соціал-демократами, йдеться у матеріалі. США наполягають на тому, щоб як важіль тиску на Кремль Німеччина використовувала суперечливий газопровід "Північний потік-2", який поки не отримав дозволу на експлуатацію.

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Американська сторона, очевидно, очікує, що Берлін зупинить або принаймні перегляне процедуру сертифікації трубопроводу, що триває у Федеральному агентстві з мереж (Bundesnetzagentur). Проєкт викликає суперечки серед партій, які ведуть переговори про майбутню коаліцію. Зелені виступають категорично проти запуску "Північного потоку -2", ліберали з Вільної демократичної партії налаштовані скептично, а Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) досі виступала за введення його в експлуатацію.

інфографіка, Північний потік-2
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