США та ЄС попередили Росію про наслідки нападу на Україну

Глави країн та урядів США та європейських союзників закликали Росію вжити суттєвих заходів для деескалації конфлікту з Україною. Під час відеоконференції у понеділок ввечері, 24 січня, в якій також взяв участь канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), вони попередили, що "подальша російська агресія проти України матиме дуже серйозні наслідки". Про це сказав офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Учасники зустрічі також запевнили Київ у "повній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України".

Читайте також: Коментар: Політика умиротворення Росії з боку Німеччини нічого не дасть

Окрім президента США Джо Байдена та Шольца, до розмови долучилися президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Італії Маріо Драгі, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр Великобританії Борис Джонсон, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Всі учасники зустрічі погодилися, що питання безпеки та стабільності у Європі слід вирішувати шляхом переговорів. Вони підтвердили готовність продовжити докладати відповідні дипломатичні зусилля, у тому числі в рамках прямих перемовин між Росією та Україною за посередництва Німеччини та Франції у "нормандському форматі", сказав Хебештрайт за результатами відеоконференції.

Спільна позиція західних союзників у конфлікті довкола України

Пресслужба Білого дому повідомила, що учасники розмови "підтвердили стурбованість нарощуванням російських військових сил на кордонах з Україною, що зберігається, і висловили свою підтримку її суверенітету та територіальній цілісності". Вони підкреслили готовність до проведення консультацій з союзниками й партнерами, у тому числі в рамках ЄС, НАТО та ОБСЄ, йдеться у повідомленні.

Перед відеоконференцією канцлер ФРН заявив, що ця розмова свідчить про тісну співпрацю між союзниками у конфлікті. За словами Байдена, західні партнери "цілком" поділяють думку про реакцію на російську військову загрозу для України. Офіс британського прем'єра повідомив, що "лідери визнали важливість єдності міжнародної спільноти перед обличчям ворожості з боку Росії, що посилюється".

Читайте також: Клімкін: Путін використає безлад в Україні для дестабілізації

Джонсон застерігає Путіна від "катастрофічного кроку"

Під час окремого виступу у понеділок Джонсон застеріг президента Росії Володимира Путіна від введення військ на територію України. "Ми маємо дати Кремлю, Росії чітко зрозуміти, що це буде катастрофічним кроком", - сказав він. На думку британського прем'єра, для Росії це також стане "болісною, жорстокою та кривавою справою".