ЄС далеко просунувся у підготовці санкцій за потенційну агресію Росії щодо України

Євросоюз зробив значну частину підготовчої роботи з розробки санкцій, які будуть запроваджені, якщо Росія нападе на Україну. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради ЄС у Брюсселі у понеділок, 24 січня, повідомляє кореспондент DW.

За словами Борреля, міністри домовилися продовжувати дипломатичні зусилля, аби переконати Росію обрати шлях діалогу. "Хоча російська риторика і не надихає нас особливою впевненістю", - додав Боррель. "Якщо ж дипломатія зазнає невдачі, то ми дуже далеко просунулися у підготовці реакцій на потенційну російську агресію. Це буде швидка та рішуча відповідь", - застеріг Боррель.

Раніше того ж дня Рада ЄС ухвалила спільну заяву, за якою Євросоюз "прискорив підготовчу роботу в цьому напрямі". Утім, Боррель не відповів на запитання кореспондента DW, коли ж саме буде завершено цю підготовчу роботу.

Читайте також: Рада ЄС - Росії: У XXI столітті немає місця сферам впливу

Джерело DW у структурах ЄС уточнило, що "більшість підготовчої роботи вже зроблено". 24 січня міністри не обговорювали конкретних санкцій, адже, як пояснив співрозмовник, завершити підготовку обмежувальних заходів і винести їх на Раду ЄС можливо лише після відповідних дій Росії. "Заходи будуть відповідати вжитим діям", - наголосив чиновник.

При цьому джерело DW у дипломатичних колах ЄС зауважило, що зараз процес підготовки варіантів санкцій є "децентралізованим", тобто між окремими державами Євросоюзу та в його інституціях, але не на рівні усього об'єднання.

Боррель про імовірність нападу Росії на Україну

На запитання кореспондента DW, чи не підриває таємність довкола підготовки можливих санкцій переконливість Євросоюзу, Боррель відповів: "Ви знаєте, не надавати інформацію - це частина стримування. Тож не переживайте, заходи будуть вжиті та імплементовані у належний момент, якщо він настане".

Читайте також: Коментар: Політика умиротворення Росії з боку Німеччини нічого не дасть

Під час засідання Ради ЄС міністри обговорили ситуацію біля кордонів України також із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Чи сказав Блінкен щось, що би вказувало на вищу ймовірність нападу Росії на Україну з огляду на рішення Вашингтона вивезти родини своїх дипломатів з Києва? На це запитання журналістів Боррель відповів так: "Ні, я не думаю, що є щось нове, що би посилювало відчуття страху перед негайним нападом".