 США розширили санкції щодо Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2021

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Новини

США розширили санкції щодо Білорусі

Нові обмежувальні заходи запроваджені проти НОК Білорусі, Слідчого комітету, осіб, причетних до посадки у Мінську літака Ryanair та бізнесменів, наближених до уряду. Під санкції потрапив і "Беларуськалий".

Джо Байден запровадив нові санкції проти білоруських посадовців та наближених до уряду бізнесменів

Джо Байден запровадив нові санкції проти білоруських посадовців та наближених до уряду бізнесменів

Президент США Джо Байден розширив санкції щодо посадовців та юросіб з Білорусії. Про це йдеться в указі Байдена, підписаному в понеділок, 9 серпня, та  оприлюдненому Білим домом. Під обмеження підпадуть особи, які є "керівниками, офіційними особами, членами правління" тих структур, які, на думку Вашингтона, підривають суверенітет і безпеку Білорусі, завдають шкоди правам людини, замішані в махінаціях на виборах і в корупції.

В указі Байдена наголошується, що дії білоруської влади, в тому числі вжиті за підсумками виборів 9 серпня 2020 року, "представляють нестандартну і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США".

"Особи, включені сьогодні до списку санкцій, залучені в тривале насильницьке придушення мирних протестів, а також пов'язані з інцидентом з лайнером Ryanair 23 травня 2021 року або отримали вигоду від білоруського режиму за рахунок білоруського народу", - йдеться в пресрелізі мінфіну США.

Хто потрапив під санкції

Під санкції потрапили 27 фізичних та 17 юридичних осіб. Серед них, зокрема, Національний олімпійський комітет (НОК) Білорусі і Слідчий комітет країни. Також під санкції потрапив бізнесмен Олексій Алексін, "який отримує вигоду від тісних відносин з Лукашенком і членами його сім'ї", а також компанії, якими він раніше володів: тютюнова фабрика "Интер Тобакко", компанії "ЭНЕРГО-ОИЛ" і "Белнефтегаз".

Також в чорний список потрапив білоруський бізнесмен Микола Воробей, який на думку Вашингтона, "тісно пов'язаний з Лукашенком". Заходи запроваджуються також стосовно компанії "БелКазТранс", яка, вважають у Вашингтоні, має монополію на транзит вугілля територією Білорусі; проти найбільшої компанії з торгівлі нафтою "Интерсервис", структур "Новая нефтяная  компания" та ТОВ "Бремино групп". Всі вони, за версією США, пов'язані з Миколою Воробйом. Вказується, що комерційна діяльність підприємця простягається на Росію і Україну, в результаті чого під санкціями опинилася "Новая нефтяная компания Восток".

Крім цього, в санкційних списках - бізнесмен Небойша Каріч, якого у Вашингтоні вважають джерелом фінансування уряду від будівельної галузі. Обмеження вводяться і проти низки структур, пов'язаних з цим бізнесменом.

Під санкції потрапив і "Беларуськалий" - один з найбільших у світі виробників мінеральних добрив, який є великим платником податків та забезпечує чималі валютні надходження. Ще одне держпідприємство, яке опинилося в санкційному списку, - Гродненська тютюнова фабрика, найбільший виробник цигарок у країні.  

Крім того, в зв'язку з інцидентом з примусовою посадкою літака Ryanair санкції введені стосовно п'яти білоруських офіційних осіб, включаючи міністра транспорту і комунікацій Білорусі Олексія Авраменка та директора департаменту з авіації цього міністерства Артема Сікорського.

Також США ввели санкції проти білоруського спортсмена Дмитра Шакути, який, на думку Вашингтона, причетний до "насильницького нападу на білоруського військового ветерана і мирного протестувальника Романа Бондаренка", і який був залучений до тренування "внутрішніх військ" МВС Білорусії. У зв'язку з цим під обмеження потрапив тренажерний зал Shock Sports Club.

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