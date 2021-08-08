США розширили санкції щодо Білорусі

Президент США Джо Байден розширив санкції щодо посадовців та юросіб з Білорусії. Про це йдеться в указі Байдена, підписаному в понеділок, 9 серпня, та оприлюдненому Білим домом. Під обмеження підпадуть особи, які є "керівниками, офіційними особами, членами правління" тих структур, які, на думку Вашингтона, підривають суверенітет і безпеку Білорусі, завдають шкоди правам людини, замішані в махінаціях на виборах і в корупції.

В указі Байдена наголошується, що дії білоруської влади, в тому числі вжиті за підсумками виборів 9 серпня 2020 року, "представляють нестандартну і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США".

"Особи, включені сьогодні до списку санкцій, залучені в тривале насильницьке придушення мирних протестів, а також пов'язані з інцидентом з лайнером Ryanair 23 травня 2021 року або отримали вигоду від білоруського режиму за рахунок білоруського народу", - йдеться в пресрелізі мінфіну США.

Хто потрапив під санкції

Під санкції потрапили 27 фізичних та 17 юридичних осіб. Серед них, зокрема, Національний олімпійський комітет (НОК) Білорусі і Слідчий комітет країни. Також під санкції потрапив бізнесмен Олексій Алексін, "який отримує вигоду від тісних відносин з Лукашенком і членами його сім'ї", а також компанії, якими він раніше володів: тютюнова фабрика "Интер Тобакко", компанії "ЭНЕРГО-ОИЛ" і "Белнефтегаз".

Також в чорний список потрапив білоруський бізнесмен Микола Воробей, який на думку Вашингтона, "тісно пов'язаний з Лукашенком". Заходи запроваджуються також стосовно компанії "БелКазТранс", яка, вважають у Вашингтоні, має монополію на транзит вугілля територією Білорусі; проти найбільшої компанії з торгівлі нафтою "Интерсервис", структур "Новая нефтяная компания" та ТОВ "Бремино групп". Всі вони, за версією США, пов'язані з Миколою Воробйом. Вказується, що комерційна діяльність підприємця простягається на Росію і Україну, в результаті чого під санкціями опинилася "Новая нефтяная компания Восток".

Крім цього, в санкційних списках - бізнесмен Небойша Каріч, якого у Вашингтоні вважають джерелом фінансування уряду від будівельної галузі. Обмеження вводяться і проти низки структур, пов'язаних з цим бізнесменом.

Під санкції потрапив і "Беларуськалий" - один з найбільших у світі виробників мінеральних добрив, який є великим платником податків та забезпечує чималі валютні надходження. Ще одне держпідприємство, яке опинилося в санкційному списку, - Гродненська тютюнова фабрика, найбільший виробник цигарок у країні.

Крім того, в зв'язку з інцидентом з примусовою посадкою літака Ryanair санкції введені стосовно п'яти білоруських офіційних осіб, включаючи міністра транспорту і комунікацій Білорусі Олексія Авраменка та директора департаменту з авіації цього міністерства Артема Сікорського.

Також США ввели санкції проти білоруського спортсмена Дмитра Шакути, який, на думку Вашингтона, причетний до "насильницького нападу на білоруського військового ветерана і мирного протестувальника Романа Бондаренка", і який був залучений до тренування "внутрішніх військ" МВС Білорусії. У зв'язку з цим під обмеження потрапив тренажерний зал Shock Sports Club.