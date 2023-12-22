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ПолітикаСполучені Штати Америки

США каратимуть банки, які допомагають РФ вести війну

Максим Сидоржевський
22 грудня 2023 р.

Мінфін США отримав повноваження запроваджувати санкції щодо фінансових установ, які сприяють фінансуванню російського оборонпрому.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден Фото: Yuri Gripas/ZUMA Wire/IMAGO

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у п'ятницю, 22 грудня, підписав указ, який надає міністерству фінансів країни повноваження запроваджувати санкції щодо іноземних фінансових установ, які сприяють зусиллям Росії з нарощування її оборонної промисловості. Нові повноваження, надані мінфіну США, покликані придушити спроби Кремля поповнити виснажений арсенал озброєння РФ після майже 22 місяців війни проти України, повідомляє агенція AP.

За оцінками США, Росія вже втратила понад 13 тисяч одиниць техніки, зокрема танків, безпілотників і ракетних систем. За даними міноборони України, РФ втратила на полі бою понад 5800 танків та майже 11 тисяч бойових броньованих машин.

Указ президента США також спрямований на посилення існуючих обмежень на імпорт алмазів і морепродуктів з Росії. "Ми очікуємо, що фінансові установи докладуть усіх зусиль, щоб переконатися, що вони не є свідомими чи несвідомими посібниками обходу та ухилення (від санкцій. - Ред.)", - заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Вона запевнила, що мінфін США без вагань використає нові повноваження, щоб "вжити рішучих і хірургічних заходів щодо фінансових установ, які сприяють постачанню російської військової машини".

Російські оборонні витрати зросли майже на 75 відсотків у першій половині 2023 року, і Росія планує здійснити рекордні в сучасній історії Росії витрати на армію у 2024 році. Так, ухвалений у листопаді федеральний бюджет РФ передбачає виділення близько 10,8 трильйона рублів (понад 117 мільярдів доларів) на статтю "національна оборона". Це 29,4 відсотка від очікуваних у 2024 році витрат бюджету РФ.

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