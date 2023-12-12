США розширили санкції проти РФ ще на сотні осіб і компаній

До американського санкційного списку включили ще понад 250 фізосіб і компаній, які допомагають російським ВПК та економіці. Крім представників РФ, у переліку є особи з Китаю, Туреччини, Пакистану.

Сполучені Штати Америки включили у вівторок, 12 грудня, до санкційного списку понад 250 фізичних і юридичних осіб з Росії та інших країн.

Як повідомило міністерство фінансів США , під санкції потрапила мережа з чотирьох юридичних осіб і дев’яти осіб, що базуються в Китаї, Росії, Гонконзі та Пакистані і брала участь у сприянні та закупівлі зброї та технологій китайського виробництва в Росію. Для цього, за даними американського мінфіну, громадянин Китаю Ху Сяосюнь використовував свою приватну оборонну компанію Jarvis HK Co., Ltd. (Jarvis) і працював з пакистанськими партнерами та торговцями зброєю. Зазначається, що мережа здійснювала свою діяльність в обхід санкції США та китайського контролю над експортом військових матеріалів.

Також обмеження накладені на компанії з Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, Китаю, Швейцарії, Сінгапура, Киргизії, Мальдівів та Таджикистану, які постачали супутникові зображення високої роздільної здатності, технології, обладнання та матеріали, включаючи підшипники, частини літаків, рентгенівські системи тощо.

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Санкції Держдепу

Водночас Державний департамент США ввів обмежувальні заходи проти понад 100 юридичних та фізичних осіб, які сприяють виробництву та експорту енергії в РФ та доставці військової техніки та боєприпасів з КНДР до Росії.

Так, санкції запроваджено щодо трьох компаній, які займаються розробкою терміналу скрапленого природного газу (СПГ) в Усть-Лузі. Йдеться про російські компанії "Північні технології", "Казанський завод компресорного машинобудування" і "Газпром Лінде Інжиніринг". Цей термінал має стати найбільшим газопереробним заводом у Росії, пише агенція Reuters. Німецька компанія Linde у 2022 році припинила роботу в Усть-Лузі через санкції Заходу. Цього року Росія вела переговори з Китаєм про залучення китайських компаній до будівництва заводу.

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Держдеп також додав у санкційний список російського бізнесмена Владислава Свіблова та зареєстровану у Великобританії на нього компанію Highland Gold Mining Ltd, яка є сьомим за величиною виробником золота в Росії. Обмеження накладені й на російського бізнесмена Івана Тавріна та низку пов'язаних з ним компаній. Зазначається, що Таврін "став одним із найбільших російських ділків військового часу з початку війни Росії проти України".

Крім того, під санкціями опинилися три судноплавні компанії та три комерційні судна під російським прапором, які використовувалися для перевезення боєприпасів між Північною Кореєю та Росією. Держдеп також наклав санкції на чотири російські фінансові установи та десятки російських організацій, які займаються імпортом, виробництвом, модифікацією та продажем оборонних і промислових технологій, включаючи безпілотники.